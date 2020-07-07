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Трамп уведомил Конгресс об официальном выходе США из ВОЗ 

ТАСС и ещё 10 2 часа назад
Трамп уведомил Конгресс об официальном выходе США из ВОЗ
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images
Конгресс США получил уведомление от президента Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты официально выходят из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом во вторник на своей странице в Twitter написал американской сенатор-демократ Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси).
"Конгресс получил уведомление, что президент Соединенных Штатов официально вывел США из состава ВОЗ в разгар пандемии. Сказать, что ответ Трампа на COVID является хаотичным и непоследовательным, — это значит ничего не сказать. Это не защитит ни интересы США, ни жизни американцев — американцы останутся больны, а Америка будет в одиночестве", — говорится в сообщении.
Трамп 29 мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала администрация США. При этом американский лидер в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии президента США, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса.
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Комментарии
В мире , Армия , Ближний Восток , США , Роберт Менендес , Дональд Трамп , ВОЗ , Конгресс США , Администрация США
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