Белград вводит комендантский час 

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"С завтрашнего дня вводится запрет на собрания свыше 5 человек, вводится длинный комендантский час с пятницы до понедельника", — сказал Вучич.

Президент отметил, что ситуация в столице критическая, в четырех других городах — тревожная.

В Сербии коронавирусом заразились почти 17 тысяч, погибли 330, выздоровели больше 13 тысяч человек.