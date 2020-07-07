Белград вводит комендантский час 

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что в Белграде вводится комендантский час из-за коронавируса, пишет ТАСС.
"С завтрашнего дня вводится запрет на собрания свыше 5 человек, вводится длинный комендантский час с пятницы до понедельника", — сказал Вучич.
Президент отметил, что ситуация в столице критическая, в четырех других городах — тревожная.
В Сербии коронавирусом заразились почти 17 тысяч, погибли 330, выздоровели больше 13 тысяч человек.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.