В США произошла стрельба

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Вооруженный преступник, предположительно, открыл стрельбу на базе морской пехоты в Калифорнии.

"Нам известно о сообщениях о стрелке в воздушно-наземном боевом центре морской пехоты Twentynine Palms (в Калифорнии). Подробности последуют", — говорится в сообщении Корпуса морской пехоты США в Twitter.

Позднее там же появилось еще одно сообщение.

"Военная полиция отреагировала на сообщения о выстрелах примерно в 06.30 и оцепила район. В настоящее время мы не можем подтвердить, что подозреваемый находится под стражей", — сообщает командование.

По данным из открытых источников, база Twentynine Palms (29 пальм) является самой большой базой морской пехоты в США, где находятся около 10 тысяч человек.