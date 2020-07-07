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Отрицавший коронавирус президент Бразилии заразился 

Павел Тиунов 42 минуты назад
Отрицавший коронавирус президент Бразилии заболел
Фото: Reuters
Президент Бразилии Жаир Болсонару, общаясь с журналистами, признался, что сдал положительный тест на коронавирус, сообщает ТАСС. При этом глава государства заявил, что чувствует себя прекрасно и не собирается брать больничный отпуск.
Накануне Болсонару отмечал, что у него появились симптомы заболевания COVID-19: у бразильского президента поднялась температура до 38 градусов, а уровень кислорода в крови снизился.
Сутки спустя глава государства, общаясь с журналистами, которые, кстати, не соблюдали социальную дистанцию, признался, что его тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. При этом Болсонару подчеркнул, что чувствует себя значительно лучше, чем вчера. Он также добавил, что не собирается складывать полномочия, а будет руководить страной посредством видеоконференций, при этом изредка принимая подчиненных для подписи определенных документов.
Ранее, как сообщал «Рамблер», COVID-19 переболел глава российского правительства Михаил Мишустин. О заражении премьера стало известно 30 апреля. После получения положительного результата анализов он ушел на больничный. Мишустин проходил лечение от коронавирусной инфекции в одной из государственных клиник. При этом он активно участвовал в текущих делах российского правительства. В 20-х числах мая стало известно, что премьер-министра выписали из больницы в связи с полным выздоровлением.
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В мире , Михаил Мишустин , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС , Бразилия
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