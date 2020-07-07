Отрицавший коронавирус президент Бразилии заболел

Президент Бразилии Жаир Болсонару, общаясь с журналистами, признался, что сдал положительный тест на коронавирус, сообщает ТАСС. При этом глава государства заявил, что чувствует себя прекрасно и не собирается брать больничный отпуск.

Накануне Болсонару отмечал, что у него появились симптомы заболевания COVID-19: у бразильского президента поднялась температура до 38 градусов, а уровень кислорода в крови снизился.

Сутки спустя глава государства, общаясь с журналистами, которые, кстати, не соблюдали социальную дистанцию, признался, что его тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. При этом Болсонару подчеркнул, что чувствует себя значительно лучше, чем вчера. Он также добавил, что не собирается складывать полномочия, а будет руководить страной посредством видеоконференций, при этом изредка принимая подчиненных для подписи определенных документов.