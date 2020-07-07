ПА ОБСЕ не направит наблюдателей на выборы в Белоруссию 

Все новости на карте

Парламентская ассамблея ОБСЕ сообщила, что из-за эпидемиологической ситуации не сможет направить своих наблюдателей на президентские выборы в Белоруссию в августе 2020 года.

«Я уже обсуждал это с Парламентской ассамблеей ОБСЕ. Безусловно, мы заинтересованы в приглашении наших коллег. Но ПА ОБСЕ уже сказала, что они не смогут направить к нам своих наблюдателей», — приводит РИА Новости слова главы комиссии по международным делам нижней палаты парламента республики Андрея Савиных.

Он отметил, что это связано с эпидемиологической ситуацией из-за распространения коронавируса COVID-19.