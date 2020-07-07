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ПА ОБСЕ не направит наблюдателей на выборы в Белоруссию 

RT на русском и ещё 4 1 час назад
ПА ОБСЕ не направит наблюдателей на выборы в Белоруссию
Фото: Reuters
Парламентская ассамблея ОБСЕ сообщила, что из-за эпидемиологической ситуации не сможет направить своих наблюдателей на президентские выборы в Белоруссию в августе 2020 года.
«Я уже обсуждал это с Парламентской ассамблеей ОБСЕ. Безусловно, мы заинтересованы в приглашении наших коллег. Но ПА ОБСЕ уже сказала, что они не смогут направить к нам своих наблюдателей», — приводит РИА Новости слова главы комиссии по международным делам нижней палаты парламента республики Андрея Савиных.
Он отметил, что это связано с эпидемиологической ситуацией из-за распространения коронавируса COVID-19.
ЦИК Белоруссии назвал нынешнюю предвыборную кампанию в стране самой тяжёлой.
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В мире , СНГ , Андрей Савиных , ОБСЕ , Центризбирком России , РИА Новости
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