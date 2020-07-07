Зеленский потерпел фиаско в Донбассе

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Украинские СМИ: Зеленский готовится к войне с Россией 

Павел Тиунов и ещё 1 23 минуты назад
Президент Украины Владимир Зеленский начал активную подготовку к военному противостоянию с Россией, сообщает издание «Главред». К такому выводу пришел политический эксперт Андрей Головачев, проанализировав громкое заявление главкома украинскими Военно-морскими силами (ВМС) Алексея Неижпапы.
Ранее, как сообщал «Рамблер», главнокомандующий ВМС Украины заявил, что на Украине рассматривается возможность ведения войны с Россией, если последняя вторгнется в Херсонскую область с целью обеспечения Крыма пресной водой. При этом Алексеей Неижпапа подчеркнул, что в этом случае в первую очередь будут атакованы вооруженные силы, располагающиеся на полусторове.
«Мог ли командующий ВМС Украины сделать такое обязывающее заявление о том, что он готовит флот к вторжению России без согласования с Зеленским? Ответ: нет», — рассуждает Головачев.
Эксперт констатировал, что главком ВМС таким образом ретранслировал позицию самого президента страны. Зеленский, по мнению аналитика, не может выступить с официальным заявлением о подготовке к войне, поскольку это будет означать провал его «мирной инициативы» по урегулированию конфликта в Донбассе.
«То, что Зеленский потерпит полное фиаско в донецком вопросе, было очевидно», — написал Головачев.
Теперь, по словам эксперта, остается наблюдать, доведет ли украинский президент отношения с РФ до состояния войны или нет.
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В мире , Видео , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский
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