Зеленский потерпел фиаско в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский начал активную подготовку к военному противостоянию с Россией сообщает издание «Главред». К такому выводу пришел политический эксперт Андрей Головачев, проанализировав громкое заявление главкома украинскими Военно-морскими силами (ВМС) Алексея Неижпапы.

Ранее, как сообщал «Рамблер», главнокомандующий ВМС Украины заявил, что на Украине рассматривается возможность ведения войны с Россией, если последняя вторгнется в Херсонскую область с целью обеспечения Крыма пресной водой. При этом Алексеей Неижпапа подчеркнул, что в этом случае в первую очередь будут атакованы вооруженные силы, располагающиеся на полусторове.

«Мог ли командующий ВМС Украины сделать такое обязывающее заявление о том, что он готовит флот к вторжению России без согласования с Зеленским? Ответ: нет», — рассуждает Головачев.

Эксперт констатировал, что главком ВМС таким образом ретранслировал позицию самого президента страны. Зеленский, по мнению аналитика, не может выступить с официальным заявлением о подготовке к войне, поскольку это будет означать провал его «мирной инициативы» по урегулированию конфликта в Донбассе.

«То, что Зеленский потерпит полное фиаско в донецком вопросе, было очевидно», — написал Головачев.

Теперь, по словам эксперта, остается наблюдать, доведет ли украинский президент отношения с РФ до состояния войны или нет.