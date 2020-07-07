Зеленский потерпел фиаско в Донбассе

Автор с сожалением констатирует, что Зеленский не выполнил своего главного предвыборного обещания примирить враждующие на Украине стороны. Подтверждением этому он видит в заявлении главы ВМС Украины о подготовке украинского флота к противостоянию с… Россией

Зададим себе простой вопрос: мог ли командующий ВМС Украины сделать такое обязывающее заявление о том, что он готовит флот к вторжению России без согласования с Зеленским? Ответ: нет, конечно!

Это слишком опасно. Подготовка флота к войне означает переведение его в состояние максимальной боевой готовности. Это последний шаг перед мобилизацией, которая проводиться перед лицом почти неизбежной войны. Россия может использовать повышенную боевую готовность, озвученную публично, как агрессивный шаг и действительно начать эскалацию. Потом хлопот не оберешься.

Поэтому ни один командующий родами войск не посмел бы сделать подобные публичные заявления без согласования с верховным главнокомандующим.

Значит, адмирал Неижпапа выразил официальную позицию Зеленского, который сам не может ее озвучить, потому что это будет означать что? Правильно! Полный провал мирной инициативы Зеленского. Провал его главного обещания, с которым он победил на выборах. А именно, что он принесет мир. А признавать это Зеленский по понятным причинам не хочет. Но, увы, придется!

Зеленский не принесет и не мог принести мира, о чем я писал постоянно с момента его избрания. И зря Зеленский обвинял Порошенко, что тот сознательно разжигал пожар войны. Это было подло со стороны Зеленского.

Главная интрига однако, на мой взгляд, заключается не в этом. То, что Зеленский потерпит полное фиаско в донецком вопросе, было очевидно не только мне. Главное, сбудется ли мой второй прогноз о том, что именно при «миротворце» Зеленском отношения Украины и России ухудшатся вплоть до состояния войны.

Данный прогноз я сделал и обосновал ровно год назад. С большим сожалением, я вынужден констатировать, что события развиваются именно в этом направлении. И командующий ВМС и другие военачальники, видимо, получив указание президента, начали психологическую подготовку общества к предстоящему военному конфликту с Россией.

Андрей Головачев