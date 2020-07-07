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Бейсбольный мяч с автографами Путина и Трампа выставили на продажу 

Lenta.ru 1 час назад
Мяч с автографами Путина и Трампа выставили на продажу
Фото: momentsintime.com
Бейсбольный мяч Высшей лиги, в разное время подписанный лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, выставили на продажу. Объявление появилось на сайте Moments in time, где представлены редкие архивные документы и автографы.
Согласно публикации, на мяче, принадлежавшем «высокопоставленному российскому чиновнику», первым свою подпись оставил Путин во время публичного мероприятии. Дата и детали события не уточняются.
Затем на митинге в Северной Каролине, который состоялся 2 марта текущего года, был получен автограф Трампа.
Стоимость предложения — 54 тысячи долларов (около четырех миллионов рублей).
К объявлению также приложены фотографии мяча с обоими автографами. Проходили ли они процедуру проверки на подлинность — неизвестно, однако на сайте утверждается, что на все представленные товары предоставляется такая гарантия.
В июне в Санкт-Петербурге ушел с молотка автограф президента Владимира Путина, который он оставил в 1995 году. Отмечается, что в то время российский лидер занимал пост главы комитета по внешним связям города. Лот приобрели за 48 тысяч рублей.
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Комментарии
В мире , Политика , Дональд Трамп , Владимир Путин , США
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