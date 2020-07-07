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Политолог предсказал вооруженные конфликты в США 

ИА Regnum 24 минуты назад
Политолог предсказал вооруженные конфликты в США
Фото: Reuters
В США в обозримом будущем могут начаться конфликты между вооруженными формированиями афроамериканцев и белых консерваторов. Об этом 7 июля заявил политолог-американист Дмитрий Михеев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По его словам, выборы в США всегда были скорее формальностью, которые только закрепляли и легитимизировали кулуарные договорённости элит. Однако сейчас ситуация поменялась.
«Эти все выборы — мишура. Элита договаривалась между собой, приходили к компромиссу. Так всегда решалось. Сейчас эта игра поломалась. Элита расколота, ненавидит друг друга. События развиваются невероятно быстро», — заявил Михеев.
По его словам, сейчас в США конфликты будут решаться при помощи не переговоров, а оружия.
«Сейчас все будет решаться оружием. Вооружённым противостоянием. С одной стороны — эти черные мужики, с другой стороны белое меньшинство — консервативное население, которое поддерживает Трампа», — сказал Михеев.
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Комментарии
В мире , Политика , США , Дмитрий Михеев
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