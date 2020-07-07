В преддверии выборов снова всплывает роль России в разжигании расовой напряженности, но США следовало бы заглянуть внутрь себя.

Когда в конце мая по Соединенным Штатам Америки поползли акции протеста против полицейского произвола и убийств чернокожих, в разговор очень скоро вклинилась Россия. Российские СМИ ухватились за хэштег #BlackLivesMatter («Жизни черных имеют значение»), всячески подчеркивая вопиющую расовую несправедливость Америки. Российские боты бросились распространять дезинформацию о протестах.

В США члены разведывательных комитетов Палаты представителей и Сената предостерегли от российского влияния и призвали правительство принять меры, чтобы предотвратить российское участие — отметив при этом, что Россия не изобретает расовую напряженность, а лишь пытается ее использовать. Но такие призывы поддерживают вековую легенду о том, что афроамериканцы радикализуются при вмешательстве иностранных государств. Опасения правительства по сути повторяют старые риторические приемы, будто чернокожие доверчивы, наивны и внушаемы. Чтобы не повторять ситуацию с выборами 2016 года, правительству следует перестать делать из российского вмешательства пугало и всячески принижать чернокожих активистов.

В 2019 году сенатский комитет по разведке, где большинство составляют республиканцы, определил, что российское «Агентство интернет-исследований» и российская военная разведка ГРУ вели широкомасштабную кампанию по срыву выборов 2016 года. Согласно выводам комитета, деятельность «Агентства» и ГРУ на две трети была направлена на афроамериканцев.

На разных платформах социальных сетей российские правительственные учреждения имели более 11 миллионов контактов с пользователями Фейсбука, призывая людей подписывать петиции против расизма. Еще российские онлайн-игроки публиковали ролики о произволе полиции и всячески нагнетали общественный резонанс от коленопреклонных протестов Колина Каперника (Colin Kaepernick) с призывом к чернокожим избирателям бойкотировать выборы либо поддержать кандидата от третьих сторон.

В конечном счете сенатский комитет по разведке заключил, что «Агентство интернет-исследований» и ГРУ стремились «разжечь гнев, спровоцировать негодование и протест, оттолкнуть американцев друг от друга и подогревать недоверие к государственным институтам».

При всей их убедительности выводы комитета, что в лишении афроамериканцев гражданских прав и создании антиамериканских настроений в основном повинна Россия, не только сомнительные, но и необоснованные. Виня во всем российские призраки, американский политический истеблишмент упустил главную причину отчуждения и разочарования афроамериканцев в американской политической системе: принятие американским истеблишментом белого превосходства, явного или скрытого. Кроме того, выводы сенатского комитета подкреплены ложными идеями о самоидентификации чернокожих и пренебрежением к фактическим условиям неравенства.

Эти идея коренятся в колониальной логике Запада и Европы 20-го века, и их противники давно пытаются ими воспользоваться. Еще в своем советском воплощении Москва пользовалась тем, что США одобряет идеи превосходства белой расы и принимает законы против черных — в попытках ослабить США и подорвать их изнутри. С момента своего создания в 1917 году советское государство активно присматривалось, как призвать чернокожих в ряды коммунистов и подвигнуть их на коммунистическую революцию. В рамках Коммунистического Интернационала (Коминтерна) — всемирной организации под руководством СССР, которая пыталась создать международное коммунистическое движение и разжечь глобальную революцию — была создана «негритянская комиссия».

После нескольких лет жарких споров, «кружковщины» и братоубийства 1920-х годов Коминтерн в общих чертах изложил тезис «Черной или туземной республики» для Южной Африки и «Тезис черного пояса» для США на шестом конгрессе в 1928 году — с требованием отдельных, независимых черных республик в Южной Африке и Америке. (Примечательно, что эти предложения по сути подхватили лозунг ямайского активиста Маркуса Гарви «Африка для африканцев» 1921 года, который коммунисты ранее осудили и отвергли).

Идеи «Туземной республики» и «Черного пояса» строились на предпосылке, что стоящие на белом шовинизме общественные институты Южной Африки и Соединенных Штатах никогда не будут относиться к чернокожим как к равным. Следовательно, Коминтерн призывал чернокожее население отделиться от своих стран, чтобы положить конец системной маргинализации — как исторической, так и нынешней. Предложения подверглись резкой критике — за то, что по сути предлагали чернокожим добровольно изгнать себя с Запада, а не бороться за равенство внутри него. Многие вышли из партии сами, а других выгнали за то, что не смогли насадить эту политику. Так или иначе Советский Союз вмешался во внутренние дела Южной Африки и Америки. Он пытался воспользоваться тем, что в Америка и Европа потворствуют белому шовинизму, чтобы их разрушить.

Влияние этих усилий на чернокожие сообщества оказалось значительным. В ответ на попытки СССР западные правительства следующие 30 лет смешивали африканские и черные освободительные движения с советской или коммунистической пропагандой. Британские колониальные статьи изобилуют страхами, что иностранцы, «агитаторы», «провокаторы», «коммунисты» или «русские» ведут расовую агитацию. Западных чиновников беспокоило, что эти деятели внедряют в умы чернокожих и колониальных подданных антиамериканские, антиколониальные, антиимперские и антизападные мысли.

Сам подбор выражений свидетельствует о глубинном убеждении западных чиновников, что покоренный разум неспособен осознать ни свое угнетение, ни его причины. Чтобы держать ситуацию под контролем и ослабить свои опасения, западные правительства внедрили в круги черных и африканских марксистов и борцов с колониализмом своих соглядатаев. За членами этих групп пристально следили — каждое их движение и отслеживалось и заносилось в протокол. Западные правительства эти донесения читали, копировали и распространяли. В британской колонии Золотого Берега заподозренных в коммунистических симпатиях не пускали на государственную службу. Британское правительство запретило в своих колониях коммунистическую литературу. Правительство США включило коммунистов в черный список и, в некоторых случаях, даже лишило их американского гражданства.

Сводя стремление к независимости и равенству черных к проискам советских, российских или других внешних агентов, западные чиновники не понимали, что их униженным подданным отнюдь не нужны агитаторы, провокаторы или коммунисты — о своих страданиях они и так прекрасно знают и без них. Черные лидеры обвинения в манипуляции отвергали. Борец с апартеидом Нельсон Мандела размышлял, почему люди никак не поймут, что понять, что это чернокожие сторонники освобождения используют коммунистов, а не наоборот.

В 1950-х годах Джордж Падмор, одна из ключевых фигур антиколониального черного марксизма, напомнил миру, что «негры прекрасно знают, что они являются самыми угнетенными и экономически эксплуатируемыми людьми в мире». Он также отметил, что чернокожие «хорошо себе представляют оппортунизм и цинизм коммунистов, чей интерес продиктован постоянно меняющейся тактикой советской внешней политики, а не альтруистическими мотивами». Слова Падмора актуальны и поныне. Чернокожие остаются одной из наиболее расово угнетенных и экономически эксплуатируемых групп во всем мире. Они прекрасно понимают, что путинская Россия не всерьез обеспокоена их затруднительным положением, а лишь пользуется их страданиями ради собственных внешнеполитических целей.

Движение Black Lives Matter решительно реагирует на опасения, что им манипулируют российские оперативники — до и после выборов 2016 года. Признавая обеспокоенность, что «Агентство интернет-исследований» и ГРУ пытаются украсть ее посыл, группа отметила: «тем, кто пытается эксплуатировать нас и миллионы чернокожих в Америке, нас не остановить». Активисты говорят, что будут продолжать «неустанно работать, чтобы бросить вызов превосходству белых, несправедливости и угнетению во всем мире» и «бороться за освобождение черных во всем мире». Афроамериканцы и без российских ботов прекрасно знают о полицейском беспределе и системном расизме в США. Это их будни.

Если просто остановить российских и иностранных ботов и игроков, которые тиражируют хэштеги и трубят о проблемах Black Lives Matter, это не уничтожит ту благодатную почву, которая помогает внешнеполитическим целям России. Доклад сенатского комитета по разведке о российском влиянии 2019 года не смог радикальным образом устранить жестокость полиции и системный расизм против афроамериканцев — и в итоге сложились условия, удобные России. И если Сенат в своем докладе критиковал частные фирмы вроде Google , Twitter и Facebook за то, что они не противодействуют усилиям России, то республиканцы и их назначенцы ничуть не менее повинны в подавлении явки избирателей. По всей стране республиканские чиновники убирают и закрывают избирательные участки в районах с высокой плотностью афроамерикацев. Верховный суд, где большинство у консерваторов, выхолостил Закон о правах голоса 1965 года. Одновременно республиканские чиновники вычистили из списков избирателей сотни тысяч человек — пытаясь ограничить или вовсе прекратить голосование по почте и заочное голосование — эти меры направлены главным образом против афроамериканцев. По сути многие республиканские чиновники и назначенцы даже не признают, что в Америке процветает системный расизм.

Однако не внушает доверия и разруха в афроамериканских общинах, где заправляют демократы. Еще в 1961 году Уильям Дюбуа, один из величайших американских социологов, признал, что, хотя он и критиковал социалистов и коммунистов «за попытку отделить южных негров» своей политикой «Черного пояса», его не менее коробит реальность, когда одна крупная политическая партия обладает монополией на афроамериканцев, а другая всячески старается лишить их прав. Слова Дюбуа по сей день находят отклик у чернокожих политических активистов, некоторые из которых отвергли двухпартийную систему и вступают в партии-отщепенцы либо создают свои.

Районы с чернокожим большинством — и неважно, управляют ли ими республиканцы или демократы — страдают от хронической нехватки достойного здравоохранения, психологической помощи и социальных услуг, а также государственных школ и здоровой пищи. Кроме того, расовая сегрегация, схожая с той, что США пережили в 1960-х годах, жива и здорова — от чрезмерного вмешательства полиции и загрязнения и деградации окружающей среды непропорционально страдают афроамериканские кварталы.

Отрезвляющая реальность для афроамериканцев такова, что жизнь чернокожих политическому истеблишменту представляется расходным материалом. США вовсе не расколоты, нет. Как заметил преподобный Эл Шарптон на похоронах Джорджа Флойда, это страна, где одна расовая группа вероломно положила колено на горло другой. Мысль, что Америка разделена, подразумевает, что виноваты обе стороны. А это не так.

Спустя четыре года после выборов 2016 года американский истеблишмент так и не смог устранить коренные причины подавленности и скепсиса афроамериканцев. Системный расизм пронизывает все стороны жизни чернокожих, и то и дело случаются внесудебные расправы. Своей политикой и заявлениями администрация Трампа поддерживает превосходство белых и принижает жизнь черных. В 2017 году вице-президент Майк Пенс на деньги американских налогоплательщиков показал свое отношение к протестам футболиста Каперника против жестокости полиции — он прилетел в Индианаполис на игру, но развернулся и ушел, как только игроки опустились на колени.

Неудивительно, что сегодня, как и четыре года назад, афроамериканцы маршируют под знаменами Black Lives Matter. Ничего не изменилось, кроме имен: Тамира Райса, Филандо Кастили и Эрика Гарнера заменили Бреонна Тейлор, Джордж Флойд и Рэйшард Брукс.

Если США хотят стать сильнее как нация, они должны перестать связывать реальные и исторические проблемы афроамериканцев с внешнеполитическими целями России. Борьба с системным расизмом и господством белых в США — это проблема национальной безопасности, и решать ее нужно соответствующе. Пока Америка проводит и поддерживает расистскую политику, ей не нужны никакие иностранные игроки, которые используют ее продолжающийся первородный грех, чтобы взорвать страну изнутри.

Нана Осей-Опаре — доцент кафедры истории Африки и холодной войны в Университете Фордхэма.