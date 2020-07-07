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Лукашенко заявил, что Минск справился с коронавирусом 

RT на русском и ещё 8 1 час назад
Лукашенко заявил о победе над коронавирусом
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске справились с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
«Система, которая у нас есть, и та дисциплина и управляемость в здравоохранении помогала нам в таком густонаселённом и открытом городе преодолеть эти проблемы. Я с Натальей Ивановной (председатель Совета республики Наталья Кочанова) только что переговорил, как ситуация складывается на сегодняшнее утро. Я могу вас поздравить, что мы с этой бедой справились», — приводит БЕЛТА его слова.
Он подчеркнул, что самым главным было не допустить паники.
«Мы это с вами преодолели. И дай бог, чтобы дальше потихоньку. Нам надо потихонечку уйти от этой беды и не допустить повторной эпидемии. Это для нас очень важно», — сказал президент.
Ранее Лукашенко заявил, что система здравоохранения Белоруссии выстояла против коронавируса.
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В мире , СНГ , Наталья Кочанова , Александр Лукашенко , Минск
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