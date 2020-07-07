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Порошенко припомнили поздравление Путина с Днем России 

Lenta.ru и ещё 1 52 минуты назад
Порошенко припомнили поздравление Путина с Днем России
Фото: «Свобода слова»
Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Ирина Верещук припомнила экс-президенту Украины Петру Порошенко то, что он поздравил Владимира Путина с Днем России в 2014 году, когда уже шел военный конфликт на Донбассе. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает «Страна.ua».
Верещук и Порошенко поспорили на ток-шоу «Свобода слова». Экс-президент потребовал предъявить «первоисточник» с его поздравлением Путину. Верещук утверждала, что об этом сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Порошенко на это заявил, что официальный представитель Кремля «врет».
«Страна.ua» напоминает, что 12 июня 2014 года Порошенко и Путин разговаривали по телефону. Как сказано в сообщении на сайте Кремля, Порошенко проинформировал Путина о своем плане по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, а также поздравил его с Днем России. Позже Киев не опровергал этой информации. Порошенко стал президентом Украины за несколько дней до телефонного разговора.
В 2014 году часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти на Украине в результате массовых антиправительственных выступлений. Киев попытался вернуть мятежный регион силой и обвиняет Россию в оккупации этих земель. Москва отвергает претензии.
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Комментарии 2
В мире , Украина , Дмитрий Песков , Петр Порошенко , Владимир Путин , Верховная Рада
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