В президентскую кампанию в Белоруссии включились хоббиты 

Сыгравший хоббита Фродо в киносаге «Властелин колец» актер Элайджа Вуд записал видео в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, пожелав ему и его сыну Эдуарду скорейшего выхода на свободу. В штабе Бабарико пояснили, что записать обращение актера попросили сторонники оппозиционного политика.
Комментарий Георгия Бовта:
Главный закон современной политики можно определить так: она не должна быть скучной. Скучные люди получают мало лайков, то есть голосов. Или же им приходится эти голоса подделывать в свою пользу. Однако и с лайками надо не переборщить. Потому что лайк, полученный в Instargam, вовсе не обязательно трансформируется автоматически в голос, подсчитанный избирательной комиссией. Тем более избирательной комиссией в Белоруссии, где шутить в политике по большому покамест позволено лишь одному человеку. И у него, если кто заметил, весьма специфическое чувство юмора.
Александр Лукашенко пока что на полном серьезе посадил сразу двух оппозиционных кандидатов на его должность, которые могли бы составить ему конкуренцию на выборах, в том числе бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, выдвинув против него нешуточные экономические обвинения.
Теперь Батьке предстоит оценить «предвыборный ход» сторонников опального политика. Если он сам или его сын не смотрели киноэпопею «Властелин колец», то им должны рассказать, в чем может крыться политический, как говорят теперь, месседж. По сюжету фильма хоббиты по имени Фродо и его друг Сэм отправляются в страну Мордор для того, чтобы уничтожить кольцо всевластья. При этом само слово «Мордор» на том языке, на котором разговаривают герои придумавшего их писателя Толкина, означает «страну теней», или «черную страну». Применительно к Белоруссии уже звучит дерзко.
Политическое обращение американского актера Вуда было заказано сторонниками Бабарико на платформе Cameo, где за сравнительно небольшие деньги вообще можно заказать короткое обращение, в пределах 250 символов, многих знаменитостей. Элайджа Вуд обошелся максимум в 225 долларов.
И хотя формально данное обращение и «заказное», стилистически оно вполне укладывается как в советские еще, так и в постсоветские традиции, когда разных актеров и знаменитостей делали участниками политических кампаний. А современный рядовой избиратель, реагируя на подобные ролики, может ведь и не отдавать себе отчета в существовании большой разницы между «бонусами», скажем так, которыми осыпают знаменитостей, всерьез запряженных в политические кампании, и, в общем-то, копеечным гонораром за обращение, записанное на доступной всем интернет-платформе. Но которое все равно в итоге сработает на узнаваемость того или иного кандидата, баллотирующегося на выборах как бы при поддержке звезды.
Одновременно нам явлена типичная бизнес-модель современности по «демократизации» некогда еще «элитных» сервисов для рядовой публики. Если еще недавно российские олигархи могли кичиться тем, что за несусветные деньги «заказали» себе на день рождения или корпоратив чуть ли не самого Стинга, то теперь рядовой менеджер с самым скромным заработком и в меру отягощенный ипотекой может купить своей девушке поздравление какой-никакой знаменитости за пару-тройку сотен долларов. И ему может даже показаться на одно короткое мгновение, когда она озарит его своей волшебной для него улыбкой, что он почти как олигарх.
Опять же в пору пандемии, когда не снимается никакое кино, прекращены спортивные состязания и концерты, звездам тоже надо на что-то жить. А на платформе Cameo 75% гонорара идет непосредственно записавшей обращение звезде. Так что и наши селебрити могли бы, вместо того чтобы в очередной раз идти с протянутой рукой к государству за поддержкой, организовать доступные миллионам простых россиян «корпоративчики», на которых, не выходя из комнаты, как писал Бродский, заработать себе на кое-какое пропитание. Жаль, что они гнушаются пока столь мелкими для них заработками. Значит, настоящий голод еще не наступил и еще есть кое-какие накопления.
Ну а что касается ситуации в Белоруссии, то тот, про кого намекают, что он и есть властелин Мордора, вряд ли оценит шутку сторонников Бабарико и милостиво выпустит его на свободу. Дерзкий хоббит должен сидеть в тюрьме. Однако и Лукашенко должен понимать, что начало конца даже для самого могущественного и ужасного тирана настает ровно тогда, когда над ним начинают подшучивать.