Чем выгодно для России противостояние США и Китая 

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Российский совет по международным делам, Институт Дальнего Востока Российской академии наук (РАН) и Институт международных исследований университета Фудань в Шанхае подготовили доклад «Российско-китайский диалог: модель 2020».

В нем сказано, что ранее стратегический курс США заключался в борьбе с терроризмом, а теперь сменился на соперничество с Россией и Китаем. Это невыгодно России в том смысле, что она не может играть активную роль в предотвращении или смягчении китайско-американской конфронтации, а также тем, что грозит сближением США с Индией.

Одновременно это выгодно России, так как позволяет наращивать сотрудничество с Китаем. В частности, в технологической сфере, сфере образования и фундаментальных наук, экспорта углеводородов и сельскохозяйственной продукции, а также в вопросе привлечения инвестиций.