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Чем выгодно для России противостояние США и Китая 

Артём Кульша 2 часа назад
Чем выгодно для России противостояние США и Китая
Фото: Reuters
Россия может извлечь выгоду из ухудшения отношений между США и Китаем. Об этом, как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, сказано в совместном докладе российских и китайских экспертов.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Российский совет по международным делам, Институт Дальнего Востока Российской академии наук (РАН) и Институт международных исследований университета Фудань в Шанхае подготовили доклад «Российско-китайский диалог: модель 2020».
В нем сказано, что ранее стратегический курс США заключался в борьбе с терроризмом, а теперь сменился на соперничество с Россией и Китаем. Это невыгодно России в том смысле, что она не может играть активную роль в предотвращении или смягчении китайско-американской конфронтации, а также тем, что грозит сближением США с Индией.
Одновременно это выгодно России, так как позволяет наращивать сотрудничество с Китаем. В частности, в технологической сфере, сфере образования и фундаментальных наук, экспорта углеводородов и сельскохозяйственной продукции, а также в вопросе привлечения инвестиций.
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Комментарии 1
В мире , Григорий Березкин , РАН , РБК , Китай , США
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