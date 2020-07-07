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На Украине назвали жителей Крыма и Донбасса заложниками 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
На Украине жителей Крыма назвали заложниками
Фото: РИА Новости
Украина не имеет претензий к большинству жителей Крыма и Донбасса, которые получили паспорта России, поскольку эти люди являются «заложниками», считает вице-премьер Украины по «вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников.
В эфире программы «Свобода слова» Резников заявил, что у украинских властей нет претензий к тем гражданам, кто получил российские паспорта, поскольку «это их способ выживания».
Также министр отметил, что претензии будут предъявлены тем, кто «служил оккупационному режиму и у кого кровь на руках».
«Они будут нести ответственность, несмотря на любые попытки ее избежать», — заявил вице-премьер Украины.
Ранее Украина направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо с жалобой на «насильственную выдачу российских паспортов» жителям Крыма.
Также накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что жители ДНР и ЛНР получат в составе Украины гораздо больше прав, чем имеют сейчас. Также он добавил, что «российские паспорта в Донбассе — это филькина грамота».
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Комментарии
В мире , Украина , Дмитрий Кулеба , Антониу Гутерриш , Алексей Резников , ООН , Республика Крым
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