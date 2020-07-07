На Украине жителей Крыма назвали заложниками

Украина не имеет претензий к большинству жителей Крыма и Донбасса, которые получили паспорта России , поскольку эти люди являются «заложниками», считает вице-премьер Украины по «вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников

В эфире программы «Свобода слова» Резников заявил, что у украинских властей нет претензий к тем гражданам, кто получил российские паспорта, поскольку «это их способ выживания».

Также министр отметил, что претензии будут предъявлены тем, кто «служил оккупационному режиму и у кого кровь на руках».

«Они будут нести ответственность, несмотря на любые попытки ее избежать», — заявил вице-премьер Украины.

Ранее Украина направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо с жалобой на «насильственную выдачу российских паспортов» жителям Крыма.