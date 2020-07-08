На Украине число больных COVID-19 превысило 50 тысяч

За последние сутки число больных коронавирусом на Украине составило 807 человек, общее количество заболевших — 50 414.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины. За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 926 человек, а умерли — 23. Ранее в Закарпатской области Украины приняли решение ужесточить карантинные меры в связи со «стабильно напряжённой ситуацией» с коронавирусной инфекцией COVID-19.