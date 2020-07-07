Зеленский прокомментировал дело по языковому закону

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что оснований для признания неконституционным закона о функционировании украинского языка как государственного нет, сообщил во вторник представитель украинского лидера в Конституционном суде Федор Вениславский на заседании суда, который рассматривает представление депутатов Верховной рады о конституционности данного закона.

Государственным языком на Украине является украинский. При этом конституция страны гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств. Конституционный суд страны во вторник приступил к рассмотрению дела относительно соответствия нормам конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В июне 2019 года 51 депутат Верховной рады Украины направил обращение в Конституционный суд страны с просьбой признать неконституционным закон о госязыке.

Вениславский подчеркнул, что аргументы, изложенные в конституционном представлении, не имеют оснований.

"Предметом регулирования данного закона является в полном соответствии с частью второй статьи 10 конституции обеспечение функционирования именно украинского языка. Задача закона заключается в создании всесторонних условий для функционирования украинского языка. Речь идет исключительно о государственном украинском языке. Этот закон не регулирует правовой статус других языков", — цитирует Вениславского агентство УНИАН.

При этом Вениславский напомнил, что, согласно Конституции, статус языков на Украине определяется исключительно законами, передает агентство.

"То есть, Верховная рада должна определить порядок применения в Украине языков, и именно Верховная рада должна принять отдельный закон, который будет регламентировать правовой статус русского, возможно, языка, как одного из языков национальных меньшинств, и всех других языков национальных меньшинств. Поэтому аргументы, что этот закон якобы нарушает статус языков национальных меньшинств являются абсолютно необоснованными", — сказал Вениславский.

Также он заявил, что депутаты не нарушали процедурные нормы при принятии закона о функционировании украинского языка как государственного.

"По нашему мнению, в процессе рассмотрения этого закона была соблюдена конституционная процедура его принятия и вступления в силу данного закона. По убеждению президента Украины, оснований для признания закона неконституционным нет, а аргументы субъекта права на конституционное представление искусственно притянутыми к тем нормам конституции, на соответствии которых субъект просит проверить этот закон", — отметил представитель президента.