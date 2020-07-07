Зеленский прокомментировал дело по языковому закону

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что оснований для признания неконституционным закона о функционировании украинского языка как государственного нет, сообщил во вторник представитель украинского лидера в Конституционном суде Федор Вениславский на заседании суда, который рассматривает представление депутатов Верховной рады о конституционности данного закона.
Государственным языком на Украине является украинский. При этом конституция страны гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств. Конституционный суд страны во вторник приступил к рассмотрению дела относительно соответствия нормам конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В июне 2019 года 51 депутат Верховной рады Украины направил обращение в Конституционный суд страны с просьбой признать неконституционным закон о госязыке.
Вениславский подчеркнул, что аргументы, изложенные в конституционном представлении, не имеют оснований.
"Предметом регулирования данного закона является в полном соответствии с частью второй статьи 10 конституции обеспечение функционирования именно украинского языка. Задача закона заключается в создании всесторонних условий для функционирования украинского языка. Речь идет исключительно о государственном украинском языке. Этот закон не регулирует правовой статус других языков", — цитирует Вениславского агентство УНИАН.
При этом Вениславский напомнил, что, согласно Конституции, статус языков на Украине определяется исключительно законами, передает агентство.
"То есть, Верховная рада должна определить порядок применения в Украине языков, и именно Верховная рада должна принять отдельный закон, который будет регламентировать правовой статус русского, возможно, языка, как одного из языков национальных меньшинств, и всех других языков национальных меньшинств. Поэтому аргументы, что этот закон якобы нарушает статус языков национальных меньшинств являются абсолютно необоснованными", — сказал Вениславский.
Также он заявил, что депутаты не нарушали процедурные нормы при принятии закона о функционировании украинского языка как государственного.
"По нашему мнению, в процессе рассмотрения этого закона была соблюдена конституционная процедура его принятия и вступления в силу данного закона. По убеждению президента Украины, оснований для признания закона неконституционным нет, а аргументы субъекта права на конституционное представление искусственно притянутыми к тем нормам конституции, на соответствии которых субъект просит проверить этот закон", — отметил представитель президента.
В середине мая 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%. Однако нынешний глава государства пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил при этом, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".