Уничтожителя Крымского моста назвали пустышкой 

Украинская ракета «Нептун» — устаревшая и легко сбиваемая. Об этом военный эксперт Сергей Горбачев заявил РИА Новости.

Позавчера, как сообщал «Рамблер», командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа заявил, что ракетный комплекс «Нептун» может быть применен с материковой части Украины на подходах к Севастополю.

«Украинская сторона сильно преувеличивает достоинства ракеты "Нептун"», — заявил сегодня Горбачев, профессор Академии военных наук России и ученый секретарь военно-научного общества Черноморского флота (ЧФ) России.

Он обратил внимание на то, что «Нептун» — дозвуковая ракета и, как следствие, устаревшая и легко сбиваемая. Эксперт выразил уверенность, что нейтрализация этой украинской ракеты не является военной тайной для ЧФ.

«Нептун» — дозвуковая маловысотная противокорабельная крылатая ракета. Украинское конструкторское бюро «Луч» разработало ее в 2013 году. В июне 2020-го генеральный конструктор «Луча» Олег Коростелев заявил, что попадание «Нептуном» сравнимо с прямым попаданием бомбы весом 150 килограммов — грозит очень большими разрушениями.