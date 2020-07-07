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Полиции Гонконга разрешили проводить обыски без ордера 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 46 минут назад
В Гонконге разрешили обыски без ордера
Фото: ТАСС
Власти Гонконга в соответствии с новым законом о национальной безопасности наделили местную полицию полномочиями в отдельных случаях проводить обыски без судебного ордера и конфисковать имущество, новые положения опубликованы на правительственном портале и вступили в силу.
Новые полномочия полиции Гонконга были сформулированы и приняты в ходе состоявшегося в понедельник первого заседания новой Комиссии по национальной безопасности, которую возглавляет глава гонконгской администрации Кэрри Лам. В этот орган вошли ключевые члены ее кабинета, комиссар полиции Гонконга, руководители иммиграционных и таможенных служб, а также глава канцелярии Центрального народного правительства Китая в Гонконге Ло Хуэйнин в качестве специального советника, передает ТАСС.
В соответствии со статьей 43 закона о нацбезопасности, принятом неделю назад парламентом КНР, Кэрри Лам вместе с членами этой комиссии ответственны за разработку конкретных имплементационных правил, касающихся пункта этой статьи о правилах проведения обыска помещений, транспортных средств, изъятии электронных устройств.
Согласно принятым положениям, полиция может обращаться за судебным ордером для обыска помещений при сборе улик в ходе расследования. Однако в исключительных или экстренных обстоятельствах высокопоставленный представитель правоохранительных органов «в статусе не ниже помощника комиссара полиции» может уполномочить своих сотрудников проводить обыски без ордера.
Также опубликованные имплементационные положения для статьи 43 нового закона содержат еще шесть пунктов, которые касаются взаимодействия с интернет-провайдерами по удалению информации, запрета на выезд за рубеж лиц, находящихся под следствием, возможности конфискации имущества, перехвата сообщений и ведения слежки, получения информации от политических групп, ведущих деятельность на Тайване.
Напомним, 27 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил Конгрессу об утере Гонконгом автономии от КНР. В связи с этим 26 июня США ввели против Китая «гонконгские» санкции.
30 июня США лишили Гонконг торговых преференций, а также объявили о прекращении экспорта американской военной продукции и технологий двойного назначения.
В тот же день председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Документ направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами. Правовым актом предусмотрено пожизненное заключение в качестве максимального наказания, создание в Гонконге органов безопасности с широким кругом полномочий, возможность расследования дел на территории материкового Китая.
1 июля Китай предложил США попробовать ввести санкции против Гонконга, чтобы Пекин мог продемонстрировать свою решимость и нанести Вашингтону ответный удар.
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Комментарии
В мире , Кэрри Лам , Си Цзиньпин , Госсовет КНР , МВД , ИТАР-ТАСС , Гонконг , Китай
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