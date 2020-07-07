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Помпео обвинил КНР в насаждении цензуры в Гонконге в «духе Оруэлла» 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
«В духе Оруэлла» — Помпео о действиях Китая
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти КНР в насаждении цензуры в Гонконге в "духе Оруэлла".
"Коммунистическая партия Китая продолжает разрушать свободный Гонконг. Едва высохли чернила на репрессивном законе о национальной безопасности, как местные власти в духе Оруэлла создали центральное правительственное управление национальной безопасности, начали удалять книги, критикующие КПК, с библиотечных полок, запретили политические лозунги и теперь требуют от школ ввести цензуру", — говорится в заявлении Помпео.
По его словам, до сих пор Гонконг процветал, потому что там "допускали свободное мышление и свободу слова при независимом верховенстве закона".
"Соединенные Штаты осуждают неоднократное невыполнение Пекином своих обязательств по совместной китайско-британской декларации и эти последние посягательства на права и свободы жителей Гонконга", — отмечается в документе.
Британский писатель первой половины XX века Джордж Оруэлл известен своими произведениями, в которых критиковал тоталитаризм. Одним из самых известных стал роман-антиутопия "1984".
Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.
Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа "одна страна, две системы" в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока неизвестно.
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Комментарии
В мире , Си Цзиньпин , Джордж Оруэлл , Гонконг , Китай , США
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