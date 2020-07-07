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В Атланте из-за протестов введен режим ЧС 

Российская Газета и ещё 9 57 минут назад
В американском городе объявили режим ЧП
Фото: Reuters
В американском городе Атланта (штат Джорджия) введен режим ЧС. Такое решение приняли местные власти из-за непрекращающихся беспорядков. В минувшие выходные в результате стрельбы пострадали не менее 30 человек, пятеро погибли.
"Беззаконие в столице нашего штата должно быть прекращено, необходимо установить порядок. Безопасность наших граждан имеет для нас первостепенное значение", — заявил губернатор Джорджии Брайан Кемп.
Он отметил, что для установления порядка будут привлечены по меньшей мере тысяча бойцов Нацгвардии.
Напомним, протесты, вызванные смертью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, начались в США в конце мая.
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В мире , США , Массовые беспорядки
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