Моралеса обвинили в терроризме

Боливийская прокуратура предъявила официальные обвинения в терроризме экс-президенту страны Эво Моралесу и заявила о намерении добиваться его ареста, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры

"Комиссия из прокуроров, ведущих "Дело об аудиозаписи", сообщила сегодня, что приняла решение официально предъявить обвинения экс-президенту Эво Моралесу в терроризме и финансировании терроризма", — говорится в сообщении.

По версии обвинения, Моралес во время гражданских беспорядков, вызванных его отставкой, координировал продовольственную блокаду ряда регионов страны. Это следует из опубликованной оппозицией аудиозаписи, где, предположительно, экс-президент давал военным советы, как взять в кольцо город Ла-Пас.

После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на президентских выборах 20 октября 2019 года, президент Эво Моралес под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Следом за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, и власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес.