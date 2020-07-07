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Северная Корея отказалась вести переговоры с США 

Lenta.ru 19 минут назад
КНДР отказалась вести переговоры с США
Фото: РИА Новости
Северная Корея не будет вести переговоры с США. Об этом заявил глава МИД КНДР по делам Соединенных Штатов Гвон Чон Гын, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В северокорейском министерстве слухи о проведении еще одного саммита США-КНДР назвали несвоевременными. Там подчеркнули, что выразили свою позицию достаточно ясно еще в прошлый раз.
«Еще раз ясно освещаем: мы не намерены сидеть за одним столом с США», — говорится в сообщении.
Ранее президент Южной Кореи Мун Чже Ин заявил о желании возобновить переговоры президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Трамп и Ким Чен Ын впервые встретились в 2018 году в Сингапуре, тогда два лидера подписали соглашение, согласно которому Пхеньян откажется от своего ядерного оружия. Их второй саммит в начале 2019 года во Вьетнаме был прерван. Президент США и лидер КНДР снова встретились в июне того же года в демилитаризованной зоне, разделяющей Северную и Южную Корею, и договорились возобновить переговоры. Однако в октябре переговоры между двумя сторонами зашли в тупик.
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В мире , Азия , Чен Ким , Дональд Трамп , МИД , КНДР , Южная Корея , США
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