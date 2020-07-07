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Экс-президент Боливии назвал предъявленные обвинения политическими 

Газета.Ru 51 минуту назад
«Незаконно» — Моралес об обвинениях в терроризме
Фото: Reuters
Экс-президент Боливии Эво Моралес назвал политическими обвинения в терроризме, которые ему предъявила прокуратура страны 6 июля, передает ТАСС.
"Незаконно и нарушая конституцию, прокуратура Ла-Паса пытается обвинить меня в терроризме при помощи смонтированной аудиозаписи", — сказал Моралес.
Он добавил, что считает уголовное дело против него политическим преследованием.
Ранее прокуратура Боливии предъявила экс-президенту обвинения в терроризме и его финансировании, а также попросила суд выдать ордер на арест Моралеса, который получил убежище в Аргентине.
По версии обвинения, бывший боливийский лидер во время гражданских беспорядков, вызванных его отставкой, координировал продовольственную блокаду ряда регионов страны. Это следует из опубликованной оппозицией аудиозаписи, где, предположительно, экс-президент давал военным советы, как взять в кольцо город Ла-Пас.
После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на президентских выборах 20 октября 2019 года, президент Эво Моралес под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Следом за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, и власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес.
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Комментарии
В мире , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС , Боливия
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