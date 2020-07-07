Какой праздник 7 июля 

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Накануне, 6 июля, как писал «Рамблер», отмечались Всемирный день поцелуя и День рождения Далай-ламы XIV.

В народном календаре славян 7 июля — Иван Купала, праздник, посвященный летнему солнцестоянию.

7 июля русский флот одержал победу над турецким в Чесменской битве (1770 год), впервые вышла сказка Карло Коллоди «Пиноккио» (1881), в СССР показали первую телепередачу — двухчасовой концерт (1938), в метро и автобусах Лондона была совершена серия терактов (2005).