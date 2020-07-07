Какой праздник 7 июля 

Во вторник, 7 июля, отмечаются День воинской славы России в честь победы русского флота над турецким и Фестиваль звезд в Японии (национальный праздник любви). В этот день родился итальянский певец Тото Кутуньо и скончался английский писатель Артур Конан Дойль.
Накануне, 6 июля, как писал «Рамблер», отмечались Всемирный день поцелуя и День рождения Далай-ламы XIV.
В народном календаре славян 7 июля — Иван Купала, праздник, посвященный летнему солнцестоянию.
7 июля русский флот одержал победу над турецким в Чесменской битве (1770 год), впервые вышла сказка Карло Коллоди «Пиноккио» (1881), в СССР показали первую телепередачу — двухчасовой концерт (1938), в метро и автобусах Лондона была совершена серия терактов (2005).
7 июля родились художник Марк Шагал (1887 год), барабанщик The Beatles Ринго Старр (1940), итальянский певец Тото Кутуньо (1943), российская певица Жанна Агузарова (1962), российский писатель Захар Прилепин (1975).
7 июля скончались наследник Петра I, царевич Алексей (1718 год), английский писатель Артур Конан Дойль (1930), советская поэтесса Вероника Тушнова (1965), английская актриса Вивьен Ли (1967), второй президент Грузии Эдуард Шеварднадзе (2014).