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В Казахстане за неделю 76 человек умерли от коронавируса 

РИА Новости 2 часа назад
76 человек умерли от коронавируса за неделю в Казахстане
Фото: РИА Новости
В Казахстане зарегистрированы 76 смертей от коронавируса с 30 июня по 6 июля, общее число летальных исходов от COVID-19 достигло 264, сообщило министерство здравоохранения республики.
По состоянию на 29 июня, в Казахстане было зафиксировано 188 смертей от коронавирусной инфекции. Тогда же руководство минздрава сообщило о переходе на еженедельную публикацию сведений о летальных исходах от COVID-19.
"В Казахстане с 30 июня по 6 июля 2020 года зарегистрированы 76 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции… Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 264 случая с летальным исходом", — говорится в сообщении минздрава.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались. В Казахстане подтверждены более 48 тысяч случаев коронавируса, более 16,1 тысячи пациентов выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Минздрав РФ , ВОЗ
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