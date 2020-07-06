76 человек умерли от коронавируса за неделю в Казахстане

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Казахстане зарегистрированы 76 смертей от коронавируса с 30 июня по 6 июля, общее число летальных исходов от COVID-19 достигло 264, сообщило министерство здравоохранения республики.

По состоянию на 29 июня, в Казахстане было зафиксировано 188 смертей от коронавирусной инфекции. Тогда же руководство минздрава сообщило о переходе на еженедельную публикацию сведений о летальных исходах от COVID-19.

"В Казахстане с 30 июня по 6 июля 2020 года зарегистрированы 76 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции… Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 264 случая с летальным исходом", — говорится в сообщении минздрава.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались. В Казахстане подтверждены более 48 тысяч случаев коронавируса, более 16,1 тысячи пациентов выздоровели.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.