Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число жертв коронавируса во Франции приблизилось к 30 тысячам 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
30 тысяч составит число жертв коронавируса во Франции
Фото: Reuters
Число умерших от коронавируса во Франции приближается к 30 тысячам, в больницах остаются почти 7,6 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны во вторник.
"С начала эпидемии во Франции скончались 29 933 человека, из них 19 457 человек умерли в больницах, 10 476 человек — в социальных и медико-социальных учреждениях", — говорится в коммюнике.
В больницах остаются 7594 человека. За последние сутки были госпитализированы 127 пациентов с COVID-19. В реанимации находятся 538 больных, за последние 24 часа туда поступил 21 человек. При этом общее число пациентов в реанимации снизилось на 10 по сравнению с понедельником.
С момента начала эпидемии более 105 тысяч человек были госпитализированы, 18,4 тысячи из них находились в реанимации. Число выздоровевших превышает 77,6 тысячи, отмечается в коммюнике.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Последние новости
Названа причина смерти Эннио Морриконе Названа причина смерти Эннио Морриконе В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы в России В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы в России Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Комментарии
В мире , Минздрав РФ , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы приняли это решение вместе»: Путин о поправках
«Мы приняли это решение вместе»: Путин о поправках
Путин дал поручение генпрокурору
Путин дал поручение генпрокурору
Умер писатель Евгений Войскунский
Умер писатель Евгений Войскунский
Бузовы помирились
Бузовы помирились
Видео
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
00:59
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новокузнецке
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
01:57
Падение автобуса со школьниками в водохранилище попало на видео
Опубликовано видео с Верзиловым перед допросом
00:25
Опубликовано видео с Верзиловым перед допросом
Мчащийся на самокате по Крымскому мосту мужчина попал на видео
00:54
Мчащийся на самокате по Крымскому мосту мужчина попал на видео
Лукашенко пришел на интервью без обуви и попал на видео
00:17
Лукашенко пришел на интервью без обуви и попал на видео
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
00:59
Пожар на складе «Парка киноприключений» попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
00:41
Опубликовано видео ФСБ с задержания советника Рогозина
Происшествия
Собчак задержала полиция
00:27
Собчак задержала полиция
Происшествия
Суд принял решение по Сафронову
00:23
Суд принял решение по Сафронову
Происшествия
Град и ливень обрушились на Москву
00:36
Град и ливень обрушились на Москву
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение