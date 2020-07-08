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Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены 

РИА Новости и ещё 10 48 минут назад
«Дональд хорошо ему заплатил» — племянница Трампа
Фото: РИА Новости
Сестра Дональда Трампа Мэриэнн делала за него домашние задания, написала племянница американского президента Мэри в своей новой книге.
Ее истории появятся в продаже под заголовком "Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире", книга окажется на прилавках 14 июля. За неделю до этого ведущие американские СМИ опубликовали из нее отрывки.
По словам Мэри, 45-й президент США с малых лет демонстрировал готовность обманывать и изводить окружающих в собственных интересах. Для Трампа "ложь стала, прежде всего, способом убедить окружающих, что он лучше, чем есть на самом деле", отметила она.
"Когда будущий президент принял решение поступить в Университет Пенсильвании, "он заручился поддержкой Джо Шапиро, умного парня, с репутацией хорошей сдачи экзаменов. Дональд, у которого никогда не было недостатка денег, хорошо ему заплатил", — цитирует племянницу президента Washington Post.
Ранее Трамп неоднократно ставил себе в заслугу поступление в финансовую школу Университета Пенсильвании, заявляя, что сделал это благодаря своей "гениальности".
Как передает CNN, в своей книге Мэри Трамп также называет президента "социопатом", "гордыня и невежество" которого угрожают стране. По ее убеждению, эго американского лидера "очень хрупкое и нуждается в постоянной подпитке".
Сам президент пока никак не отреагировал на публикацию племянницы, но его пресс-секретарь уже назвала книгу "собранием лжи".
"Это странные, абсурдные обвинения, под которыми совершенно нет никакой правды", — сказала журналистам пресс-секретарь Трампа Кейли Макинани.
Советница президента Келлиэнн Конуэй, в свою очередь, призвала журналистов не вмешиваться в семейные дела.
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Комментарии 8
В мире , США , Дональд Трамп , Washington Post
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