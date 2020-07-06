В Венесуэле загорелся НПЗ 

В штате Фалькон на северо-западе Венесуэлы начался сильный пожар в нефтеперерабатывающем центре Парагуана, по информации местных СМИ, горит НПЗ "Кардон".

"Пожар на каталитической установке НПЗ "Кардон" в Пунто-Фихо, штат Фалькон. С 11 часов утра пожарные борются с огнем на одном из заводов PDVSA, производящих бензин", — сообщило издание Diario в микроблоге в Twitter.

По информации местных СМИ, в июне на предприятии после ремонта возобновилось производство бензина 91 марки в объёме 30 тысяч баррелей в сутки. Катализатор из Ирана для установки крекинга был поставлен в Венесуэлу в апреле.

Завод "Кардон" мощностью 305 тысяч баррелей в день входит в состав нефтеперерабатывающего центра Парагуана, крупнейшего в стране и второго по мощности в мире с заявленным объёмом переработки почти в миллион баррелей в день — 72% перерабатывающих мощностей госкорпорации PDVSA на территории Венесуэлы.

Ранее в этом году Венесуэла подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны с 2014 года. США ввели в отношении Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.