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В Венесуэле загорелся НПЗ 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
В Венесуэле загорелся НПЗ
Фото: РИА Новости
В штате Фалькон на северо-западе Венесуэлы начался сильный пожар в нефтеперерабатывающем центре Парагуана, по информации местных СМИ, горит НПЗ "Кардон".
"Пожар на каталитической установке НПЗ "Кардон" в Пунто-Фихо, штат Фалькон. С 11 часов утра пожарные борются с огнем на одном из заводов PDVSA, производящих бензин", — сообщило издание Diario в микроблоге в Twitter.
По информации местных СМИ, в июне на предприятии после ремонта возобновилось производство бензина 91 марки в объёме 30 тысяч баррелей в сутки. Катализатор из Ирана для установки крекинга был поставлен в Венесуэлу в апреле.
Завод "Кардон" мощностью 305 тысяч баррелей в день входит в состав нефтеперерабатывающего центра Парагуана, крупнейшего в стране и второго по мощности в мире с заявленным объёмом переработки почти в миллион баррелей в день — 72% перерабатывающих мощностей госкорпорации PDVSA на территории Венесуэлы.
Ранее в этом году Венесуэла подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны с 2014 года. США ввели в отношении Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Венесуэла
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