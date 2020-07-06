Хафтара объявили бременем для Франции 

Фельдмаршал Халифа Хафтар стал бременем для Франции , однако Париж, поддерживающий силы Ливийской национальной армии (ЛНА) не хочет признавать свою ошибку и винит в провалах Турцию . Об этом пишет Financial Times со ссылкой на западного дипломата.

По мнению собеседника издания, Хафтара больше не считают ценным союзником. Отмечается, что Франция решила поддержать ЛНА лишь для того, чтобы сохранить свою долю в торговле ливийской нефтью.

Конфликт Парижа с Анкарой возник после того, как Турция вмешалась в дела в Ливии . Это сменило динамику событий, и вскоре было объявлено о серии поражений сторонников Хафтара. Несмотря на то, что французский лидер Эммануэль Макрон говорит о нейтральной позиции Парижа по конфликту в Ливии, разгром сил Хафтара при помощи Турции привел к напряженности между странами, пишет издание.

Ранее, 4 июля, сообщалось, что Турция открыто примет участие в урегулировании конфликта в Ливии после того, как правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем подписало оборонное соглашение с Анкарой. По новому документу, Турция имеет право разместить на территории Ливии собственную военную базу, а всем ее военнослужащим будет предоставлен дипломатический статус.

Представитель правящей партии справедливости и развития Турции Омер Челик заявлял, что преступления сторонников ЛНА совершались в соучастии с Францией. По его словам, Париж причастен к «преступлениям против человечности» в Ливии, так как сейчас дистанцируется от происходящего.