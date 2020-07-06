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Во Франции утвердили новый состав правительства 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Во Франции утвердили новый состав правительства
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, глава Минобороны Флоранс Парли, министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, глава Минздрава Оливье Веран сохранили свои посты в новом правительстве. Об этом сообщил генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер.
На должность главы МВД Франции назначен бывший министр госслужбы и госбюджета Франции Жеральд Дарманен.
В составе правительства сменился еще целый ряд министров. На смену Франку Риестеру, ранее занимавшему пост главы минкульта, пришла Розелин Башело. Адвокат Эрик Дюпон-Моретти назначен министром юстиции. Барбара Помпили заняла должность министра экологического перехода, на которой ранее была Элизабет Борн. В свою очередь Борн перешла на пост министра труда. Руководить министерством сельского хозяйства в новом правительстве будет Жюльен Денорманди.
Жан-Мишель Бланкер остался на посту министра национального образования молодежи и спорта. Фредерик Видаль сохранила поста министра высшего образования и инноваций.
Министром государственной службы назначена Амели де Моншален, которая ранее была госсекретарем при французском МИД. Себастьян Лекорню назначен министром заморских территорий, Жаклин Гуро — министром территорий и связей с территориальными коллективами. Официальным представителем правительства стал Габриэль Атталь.
В прошлую пятницу правительство Франции во главе с Эдуаром Филиппом ушло в отставку. Новым премьер-министром был назначен Жан Кастекс, которому было поручено сформировать правительство.
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Комментарии
В мире , Флоранс Парли , Барбара Помпили , Жан-Ив Ле Дриан , Министерство обороны , Минздрав РФ , МИД , Минкультуры , МВД , Минсельхоз , Франция
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