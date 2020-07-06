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Единственный успешный международный проект Трампа 

Аргументы Недели 3 часа назад
Единственный успешный международный проект Трампа
Фото: РИА Новости
Для Трампа его переговоры с Ким Чен Ыном и общее снижение напряженности в отношениях между США и КНДР являются, по сути, единственным успехом его внешней политики за весь период президентства.
В оставшийся до выборов период Трамп категорически не заинтересован в ухудшении ситуации на Корейском полуострове. Его недавние заявления о том, что США больше не должны выполнять роль «всемирного полицейского», безусловно, были вполне искренними. Если Трампу удастся выиграть выборы в ноябре этого года, он почти наверняка предпримет еще одну попытку примирения с Пхеньяном.
Если же победит Байден, отношения между Вашингтоном и Пхеньяном кардинально ухудшатся, полностью вернувшись в прежнее состояние. Однако, вероятность войны всё равно останется невысокой (при Трампе эта вероятность равна нулю). Если бы США имели реальную возможность свергнуть режим КНДР силовым путем, они сделали бы это много лет или даже десятилетий назад.
Но война с КНДР даже при условиях неприменения ядерного оружия и невмешательства Китая заведомо обернется для США неприемлемыми людскими и материальными потерями.
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Комментарии
В мире , Азия , Ближний Восток , Конфликты , США , Чен Ким , КНДР
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