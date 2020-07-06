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Европа отказалась пойти на попятную в торговом споре с США 

Lenta.ru 23 минуты назад
Европа отказалась идти на попятную в торговом споре с США
Фото: ec.europa.eu
Европейский союз примет решительные меры против США, если те не положат конец затянувшемуся спору о субсидировании национальных авиакомпаний. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комиссара ЕС по вопросам торговли Фила Хогана.
По его словам, Вашингтон дважды отказался от предложений по мирному урегулированию этого вопроса. Хоган также добавил, что инициированные Вашингтоном расследования в рамках статьи 232 закона США, допускающего введение таможенных пошлин для защиты национальных интересов, неприемлемы. Если расследования продолжатся, то Европа также не намерена пойти на попятную и выступит единым фронтом.
Раскол в трансатлантических отношениях наметился еще в 2004 году. Американский авиаконцерн Boeing выдвинул во Всемирной торговой организации (ВТО) обвинения против ряда европейских стран, которые якобы нарушают международные соглашения и оказывают нерыночные меры поддержки его конкуренту — компании Airbus. Европейцы представили встречные претензии, что развязало многолетнее противостояние.
В октябре 2019 года ВТО приняла решение, согласно которому Вашингтон получил право ввести пошлины на европейские товары объемом 7,5 миллиарда долларов. О том, какие штрафные меры может принять Европа в ответ на субсидирование Boeing со стороны США, станет известно в сентябре.
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Комментарии
В мире , США , ВТО , ЕС , Airbus
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