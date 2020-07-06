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В Бельгии запретили танцы из-за COVID-19 

ИА Regnum и ещё 3 1 час назад
В Бельгии запретили танцы из-за COVID-19
Фото: РИА Новости
В Бельгии власти по-прежнему сохраняют ограничительные меры из-за распространения коронавируса. Большая часть мер касается молодежи. Об этом сообщает информационный кризисный центр министерства здравоохранения Бельгии.
Так, в бельгийском Минздраве считают, что танцы могут способствовать распространению коронавируса. В связи с этим по всей стране запрещены все танцевальные мероприятия.
Исключение составляют молодожены — они могут исполнить на своей свадьбе «первый танец», но гости к ним присоединиться уже не могут.
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В мире , Минздрав РФ , Бельгия
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