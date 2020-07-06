В Бельгии запретили танцы из-за COVID-19 

Бельгии власти по-прежнему сохраняют ограничительные меры из-за распространения коронавируса. Большая часть мер касается молодежи. Об этом сообщает информационный кризисный центр министерства здравоохранения Бельгии.

Так, в бельгийском Минздраве считают, что танцы могут способствовать распространению коронавируса. В связи с этим по всей стране запрещены все танцевальные мероприятия.

Исключение составляют молодожены — они могут исполнить на своей свадьбе «первый танец», но гости к ним присоединиться уже не могут.