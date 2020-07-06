Пока вы не уснули: россиян ждут новые льготы в сфере ЖКХ 

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Путин заговорил об открытии границ с Европой
По словам президента России Владимира Путина, пока неясно, когда страны Европы откроют свои границы для россиян. Об этом пишет ТАСС.
30% жилых домов в Болгарии опустели
В Болгарии растет число опустевших домов. Они составляют более 31 процента от всего жилья в стране. Об этом пишет агентство Novinite.com со ссылкой на стратегию местного Министерства регионального развития и общественных работ.
Песков: "Ультиматумов Украине не было"
Подвижек на переговорах советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине не удалось достичь не по вине российской стороны, РФ не ставила никаких ультиматумов, но Украина должна была давно выполнить ранее взятые на себя обязательства по урегулированию в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.
Венедиктов: "Россия ведет тайные переговоры по делу MH17"
Россия тайно ведет переговоры о выплатах компенсаций семьям погибших в результате авиакатастрофы малазийского Boeing в Донбассе. Об этом главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Названа новая версия появления коронавируса
Старший научный сотрудник Центра доказательной медицины Оксфордского университета Том Джефферсон заявил, что новый коронавирус, возможно, появился не в Китае.
«Газпром» приостановит поставку газа через Польшу
Экспорт через газопровод «Ямал — Европа» приостановят из-за планового обслуживания, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую газотранспортную компанию GASCADE Gastransport.
Меры поддержки: Какие льготы в сфере ЖКХ ждут россиян
Адвокат Олег Сухов рассказал, какие льготы в сфере ЖКХ закреплены в российских законах. В частности, право на компенсации по оплате «коммуналки» есть у людей с инвалидностью, ветеранов войны и труда, пишет «Российская газета».
Повторный карантин: страна ЕС снова закрывается
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В Испании из-за вспышки коронавируса повторно ввели карантин в провинции Луго, расположенной на северо-западе страны. Как сообщает El Periodico, ограничительные меры вводятся 6 июля сроком на пять дней.
"Сомнения отпали": Адвокат о доказательствах вины Ефремова
Факт нахождения актёра Михаила Ефремова за рулём автомобиля, попавшего в ДТП со смертельных исходом, подтверждается записями с видеокамер.
Рошаль москвичам: "Не будьте дураками"
Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии профессор Леонид Рошаль обратился в своем Twitter к москвичам, призвав их носить маски, так как пандемия коронавируса не закончилась.
Коронавирус стал в 6 раз заразнее
Недавние очаги распространения коронавируса в Южной Корее возникли из-за заражения штаммом GH, завезенным в страну. Об этом со ссылкой на Организацию Корейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) пишет РИА Новости.