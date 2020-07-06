Пока вы не уснули: россиян ждут новые льготы в сфере ЖКХ 

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Путин заговорил об открытии границ с Европой

По словам президента России Владимира Путина, пока неясно, когда страны Европы откроют свои границы для россиян. Об этом пишет ТАСС.

30% жилых домов в Болгарии опустели

В Болгарии растет число опустевших домов. Они составляют более 31 процента от всего жилья в стране. Об этом пишет агентство Novinite.com со ссылкой на стратегию местного Министерства регионального развития и общественных работ.

Песков: "Ультиматумов Украине не было"

Подвижек на переговорах советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине не удалось достичь не по вине российской стороны, РФ не ставила никаких ультиматумов, но Украина должна была давно выполнить ранее взятые на себя обязательства по урегулированию в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

Венедиктов: "Россия ведет тайные переговоры по делу MH17"

Названа новая версия появления коронавируса

Старший научный сотрудник Центра доказательной медицины Оксфордского университета Том Джефферсон заявил, что новый коронавирус, возможно, появился не в Китае

«Газпром» приостановит поставку газа через Польшу

Экспорт через газопровод «Ямал — Европа» приостановят из-за планового обслуживания, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую газотранспортную компанию GASCADE Gastransport.

Меры поддержки: Какие льготы в сфере ЖКХ ждут россиян

Повторный карантин: страна ЕС снова закрывается

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В Испании из-за вспышки коронавируса повторно ввели карантин в провинции Луго, расположенной на северо-западе страны. Как сообщает El Periodico, ограничительные меры вводятся 6 июля сроком на пять дней.

"Сомнения отпали": Адвокат о доказательствах вины Ефремова

Факт нахождения актёра Михаила Ефремова за рулём автомобиля, попавшего в ДТП со смертельных исходом, подтверждается записями с видеокамер.

Рошаль москвичам: "Не будьте дураками"

Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии профессор Леонид Рошаль обратился в своем Twitter к москвичам, призвав их носить маски, так как пандемия коронавируса не закончилась.

Коронавирус стал в 6 раз заразнее