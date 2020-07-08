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Демократы предложили запретить США брать под контроль нефть в Ираке и САР 

РИА Новости и ещё 20 29 минут назад
В США предложили прекратить контроль нефти в Ираке
Фото: РИА Новости
Демократы в палате представителей США предлагают запретить расходование средств оборонного бюджета на 2021 финансовый год на установление американскими военным контроля над нефтяными объектами в Сирии и Ираке, следует из проекта документа, опубликованного в среду на сайте комитета по ассигнованиям.
"Никакие средства, выделенные или другим образом доступные в этом или других законах не могут быть направлены или потрачены правительством Соединенных Штатов на следующие цели:.. установление Соединенными Штатами контроля над любыми нефтяными ресурсами в Ираке или Сирии", — сказано в документе.
Кроме того, средства запрещается направлять на строительство объектов для постоянного размещения в Ираке или Афганистане.
Демократы в палате представителей и республиканцы в сенате предложат две версии бюджета, которые потом будет сводить согласовательная комиссия. Согласованный документ впоследствии поступит на подпись президенту.
В октябре 2019 года президент США Дональд Трамп, который ранее заявлял о намерении вывести все американские силы из районов на востоке Сирии, сказал, что часть военнослужащих останется, чтобы "охранять нефть" от боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Он отметил, что, "возможно, настало время, чтобы курды перешли в этот нефтяной регион", объясняя это тем, что "им нужны деньги". При этом Трамп добавил, что "мы можем сделать, чтобы одна наша крупная нефтяная компания вошла туда и все сделала правильно".
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США неприкрыто и бесцеремонно грабят нефтяные месторождения в Сирии и одновременно санкциями запрещают поставки нефти в эту страну.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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В мире , Армия , Войска , США , Законопроекты , Сергей Шойгу , Дональд Трамп , Исламское государство
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