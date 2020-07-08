В США предложили прекратить контроль нефти в Ираке

Демократы в палате представителей США предлагают запретить расходование средств оборонного бюджета на 2021 финансовый год на установление американскими военным контроля над нефтяными объектами в Сирии Ираке , следует из проекта документа, опубликованного в среду на сайте комитета по ассигнованиям.

"Никакие средства, выделенные или другим образом доступные в этом или других законах не могут быть направлены или потрачены правительством Соединенных Штатов на следующие цели:.. установление Соединенными Штатами контроля над любыми нефтяными ресурсами в Ираке или Сирии", — сказано в документе.

Кроме того, средства запрещается направлять на строительство объектов для постоянного размещения в Ираке или Афганистане.

Демократы в палате представителей и республиканцы в сенате предложат две версии бюджета, которые потом будет сводить согласовательная комиссия. Согласованный документ впоследствии поступит на подпись президенту.

В октябре 2019 года президент США Дональд Трамп , который ранее заявлял о намерении вывести все американские силы из районов на востоке Сирии, сказал, что часть военнослужащих останется, чтобы "охранять нефть" от боевиков террористической группировки "Исламское государство" * (ИГ*). Он отметил, что, "возможно, настало время, чтобы курды перешли в этот нефтяной регион", объясняя это тем, что "им нужны деньги". При этом Трамп добавил, что "мы можем сделать, чтобы одна наша крупная нефтяная компания вошла туда и все сделала правильно".

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США неприкрыто и бесцеремонно грабят нефтяные месторождения в Сирии и одновременно санкциями запрещают поставки нефти в эту страну.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России.