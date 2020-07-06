«Уважая труд уборщиц»: Лукашенко вышел босиком

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«Уважая труд уборщиц»: Лукашенко пришел на интервью босиком 

Павел Тиунов и ещё 5 25 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко присутствовал на интервью с журналистом Андреем Кривошеевым босиком. Это обстоятельство запечатлено в фильме «Президентский Пул. Фильм о журналистах, которые работают с Лукашенко», опубликованном в YouTube.
Кривошеев подчеркнул, что был крайне удивлен, когда на интервью в Сочи Лукашенко появился без обуви, разувшись в помещении, как только вышел из лифта. Впоследствии белорусский лидер пояснил свое решение тем, что придерживается принципиальной позиции в вопросе отношении к чужому труду.
«Уважая труд уборщиц, я босиком хожу», — пояснил президент.
Журналист последовал примеру высокопоставленного спикера. В результате оба провели интервью босиком, что, по словам Кривошеева, было первый раз в его жизни. Закадровый голос в фильме подчеркнул, что это обстоятельство лишний раз показывает «открытость Лукашенко», которую неоднократно отмечали сотрудники СМИ.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном празднованию Дня независимости Белоруссии, завил, что «наелся президентской доли». При этом он подчеркнул, что на участие в очередной президентской гонке его толкнули лучшие годы жизни, которые он отдал «строительству страны».
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В мире , Видео , Александр Лукашенко
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