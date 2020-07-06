«Уважая труд уборщиц»: Лукашенко вышел босиком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на интервью с журналистами без обуви, объяснив это уважением к труду уборщиц. Эти кадры вошли в фильм «Президентский Пул. Фильм о журналистах, которые работают с Лукашенко». Кроме того, во время интервью без обуви был не только белорусский лидер, но и репортер Андрей Кривошеев.

«Уважая труд уборщиц, я босиком хожу», — заявил Лукашенко, выходя из лифта.

Закадровый голос в ролике, который распространился в соцсетях, сообщает, что интервью и журналист, и глава республики провели босиком: «В том числе и в этом та самая открытость Александра Лукашенко, о которой так часто говорят журналисты».

Сам Кривошеев сообщил, что интервью состоялось в Сочи. «Со мной первый раз такое в жизни, когда и я, и президент были босиком во время интервью», — вспоминал журналист.