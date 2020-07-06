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Украинский язык должен быть единственным государственным в стране, а вторым официальным языком следует сделать английский, заявил в интервью «Украинской правде» глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов . При этом, по его словам, русский не может быть вторым языком, так как «его „знать не надо“.

»Никакого второго, русского, у нас быть не может — не потому, что его не надо изучать, его не надо знать. Если мы говорим об Украине — это должен быть только государственный украинский язык…Нужен ли второй язык в Украине? Конечно. Но это должен быть английский язык, который необходимо изучать с детского сада», — сказал Данилов.

По его словам, все граждане Украины, чтобы «быть в цивилизованном мире», обязательно должны знать и использовать английский язык.

Ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) представил данные соцопроса, согласно которым почти половина украинцев (48,8%) считает русский язык историческим достоянием Украины, которое нужно развивать. При этом 27% респондентов назвали его «угрозой независимости Украины».

В марте текущего года президент Украины подписал закон «О полном общем среднем образовании», который предусматривает увеличение объемов обучения на государственном языке в венгерских школах — от 0% в первом классе до 40% в девятом и 60% в двенадцатом классе. Данный закон также предоставляет право русскоговорящим детям обучаться на родном языке до 5 класса, после чего не менее 80% учебного времени будет осуществляться на украинском языке. При этом для детей, говорящих на языке стран ЕС , доля преподавания будет увеличиваться с 20 до 60% к 9 классу.