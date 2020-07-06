Украинский язык должен быть единственным государственным в стране, а вторым официальным языком следует сделать английский, заявил в интервью «Украинской правде» глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. При этом, по его словам, русский не может быть вторым языком, так как «его „знать не надо“.
»Никакого второго, русского, у нас быть не может — не потому, что его не надо изучать, его не надо знать. Если мы говорим об Украине — это должен быть только государственный украинский язык…Нужен ли второй язык в Украине? Конечно. Но это должен быть английский язык, который необходимо изучать с детского сада», — сказал Данилов.
По его словам, все граждане Украины, чтобы «быть в цивилизованном мире», обязательно должны знать и использовать английский язык.
Ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) представил данные соцопроса, согласно которым почти половина украинцев (48,8%) считает русский язык историческим достоянием Украины, которое нужно развивать. При этом 27% респондентов назвали его «угрозой независимости Украины».
В марте текущего года президент Украины подписал закон «О полном общем среднем образовании», который предусматривает увеличение объемов обучения на государственном языке в венгерских школах — от 0% в первом классе до 40% в девятом и 60% в двенадцатом классе. Данный закон также предоставляет право русскоговорящим детям обучаться на родном языке до 5 класса, после чего не менее 80% учебного времени будет осуществляться на украинском языке. При этом для детей, говорящих на языке стран ЕС, доля преподавания будет увеличиваться с 20 до 60% к 9 классу.
Кроме того, в июле 2019 года на Украине также вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», прописанный бывшим президентом страны Петром Порошенко. Как отмечало УНИАН, этим законом украинский язык определяется как единственный официальный язык в стране, определяются лица, которые обязаны владеть государственным языком и применять его во время выполнения служебных обязанностей. Речь, в частности, идет о руководстве страны, депутатах, судьях, прокурорах, служащих Нацбанка, лицах офицерского состава, которые проходят военную службу по контракту. В список также входят педагоги, медики государственных и коммунальных заведений здравоохранения.