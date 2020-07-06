Организация Корейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) сообщила, что все недавние очаги распространения COVID-19 в Южной Корее возникли из-за так называемого штамма GH. Он намного быстрее и заразнее прежних подвидов нового коронавируса.

Коронавирус нового типа классифицируется на несколько штаммов — S, V, L, G, GH, GR и O («другие»). В Южной Корее вначале эпидемии распространялся штамм S из Китая , который затем мутировал в V. Однако с апреля-мая в Южной Корее главным образом происходят заражения штаммом G и его подгруппами GR и GH, завезёнными из-за границы.

Считается, что штамм GH, который является мутацией штамма S, распространяется в шесть раз быстрее, чем другие подвиды нового коронавируса.

Он размножается в клетках быстрее, чем штамм S, и хорошо прикрепляется к человеческим клеткам, что предполагает повышенную инфекционность, — заявила на брифинге глава KCDC Чон Ын Гён

Этот штамм был найден также в Европе, Северной и Южной Америке, и регионах Африки.

Два месяца назад Южная Корея ослабила карантинные меры, но их в итоге пришлось снова ужесточить из-за возникновения новых локальных очагов вируса в Сеуле и пригороде. Заболели посетили ночных клубов и люди, связанные со складом компании Coupang. Эти очаги быстро вышли за пределы столичного региона. В KCDC секвенировали геном вируса из материала от 526 пациентов с COVID-19, и нуклеотидная последовательность, соответствующая группе GH, была обнаружена в 333 случаях.

Разные штаммы вируса обусловлены его мутациями. Возбудители разных групп проявляют себя немного по-разному. Так, итальянские врачи говорят, что уже после поступления первых пациентов стало ясно, что терапия, предлагаемая в китайской Ухани, не давала таких же результатов. Эксперты считают, что вместо антивирусных препаратов нужно было использовать плазму излечившихся пациентов. Тогда уровень смертности удалось бы сократить с 15 до 6%.

Ранее генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что в России с момента регистрации первых заразившихся выявлено более 100 штаммов коронавируса.

В конце мая глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о невысокой изменчивости COVID-19. Тогда она заявила, что описаны только несколько десятков мутаций. Такое их количество Попова назвала «нормальным» для любого микроорганизма.

Между тем учёные из США выявили шесть основных групп коронавируса, которые в настоящее время циркулируют в мире. С начала эпидемии геном вируса мутировал настолько, что сейчас можно выявить все его разновидности и отследить их. Определение клональных групп нужно для того, чтобы предугадать дальнейшее распространение инфекции и возможные мутации.