Южную Корею атаковал особо заразный штамм коронавируса

Недавние очаги распространения коронавируса в Южной Корее возникли из-за заражения штаммом GH, завезенным в страну. Об этом со ссылкой на Организацию Корейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) пишет РИА Новости.

«Рамблер» писал, что в конце 2019 года в китайском городе Ухане был обнаружен новый коронавирус. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 11,4 миллиона человек.

По информации KCDC, COVID-19 включает семь штаммов: S, V, L, G, GH, GR и O (другие). В Южной Корее изначально распространялся штамм S из Китая, который затем мутировал в V.

Однако в апреле-мае в страну был завезен гораздо более агрессивный и заразный штамм GH, который появился в Европе, Северной и Южной Америке и в Африке.

«Он размножается в клетках быстрее, чем штамм S, и хорошо прикрепляется к человеческим клеткам, что предполагает повышенную инфекционность», — пояснила глава KCDC Чон Ын Гён.

Она также отметила, что в последнее время в Южной Корее изменилось соотношение локальных и завезенных случаев COVID-19. До половины новых случаев в день составляют завезенные в страну, заявила глава KCDC.