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Стало известно о появлении особо заразного штамма COVID-19 

Алиса Селезнёва 19 минут назад
Южную Корею атаковал особо заразный штамм коронавируса
Недавние очаги распространения коронавируса в Южной Корее возникли из-за заражения штаммом GH, завезенным в страну. Об этом со ссылкой на Организацию Корейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) пишет РИА Новости.
«Рамблер» писал, что в конце 2019 года в китайском городе Ухане был обнаружен новый коронавирус. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 11,4 миллиона человек.
По информации KCDC, COVID-19 включает семь штаммов: S, V, L, G, GH, GR и O (другие). В Южной Корее изначально распространялся штамм S из Китая, который затем мутировал в V.
Однако в апреле-мае в страну был завезен гораздо более агрессивный и заразный штамм GH, который появился в Европе, Северной и Южной Америке и в Африке.
«Он размножается в клетках быстрее, чем штамм S, и хорошо прикрепляется к человеческим клеткам, что предполагает повышенную инфекционность», — пояснила глава KCDC Чон Ын Гён.
Она также отметила, что в последнее время в Южной Корее изменилось соотношение локальных и завезенных случаев COVID-19. До половины новых случаев в день составляют завезенные в страну, заявила глава KCDC.
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В мире , Видео , РИА Новости , Южная Корея
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