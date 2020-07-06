Украине грозит банкротство, считают немецкие журналисты. К такому выводу они пришли из-за отставки главы Нацбанка Якова Смолия. Свое решение он объяснил политическим давлением, которое происходило систематически на протяжении долгого времени. В Германии уверены, что Киев не сможет в ближайшее время погасить задолженности перед иностранными кредиторами.

Украине грозит банкротство после того, как глава Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий ушел в отставку, считает немецкое деловое издание Handelsblatt.

Смолий занимал свою должность с марта 2018 года. 1 июля он написал заявление об уходе с поста и подал его президенту Украины Владимиру Зеленскому . Свое решение он объяснил «систематическим политическим давлением» на банк. В пятницу, 3 июля, Верховная рада по предложению Зеленского приняла это заявление.

Газета отмечает, что он ушел в отставку «в период продолжающейся эмиссии государственных облигаций, общий объем которой составляет $1,75 млрд».

«Теперь Украине как государству вновь грозит банкротство. Дело в том, что Киев должен в срочном порядке обеспечить погашение задолженности перед иностранными кредиторами на несколько миллиардов», — пишут немецкие журналисты.

Утверждается, что в этом году Киев должен рефинансировать, то есть заменить новыми, старые кредиты на $17 млрд, срок погашения которых подходит к концу.

«С этой целью еще в четверг Национальный банк Украины (НБУ) через банки Goldman Sachs и JP Morgan начал подписку на размещение 12-летних евробондов с процентной ставкой от 7,3% до 7,4%. 8 июля этот выпуск еврооблигаций предполагалось разместить на Лондонской бирже», — говорится в материале.

Но эти действия были приостановлены из-за «грома среди ясного неба» — увольнения Смолия.

Издание подчеркивает, что Украина смогла пережить 2014 год, когда после начала внутреннего конфликта и воссоединения Крыма с Россией произошел «резкий обвал экономики», только благодаря поддержке Международного валютного фонда (МВФ), исчисляемой «в миллиардах».

Когда на мир обрушился еще один кризис из-за пандемии коронавируса, Украина опять получила помощь от МВФ.

«Лишь благодаря этому резервному кредитному соглашению Украина получила возможность выдавать крайне необходимые кредиты и ссуды», — напоминает издание.

Аналитики считают, что отставка Смолия нанесла сильный удар по Зеленскому, а также является «вотумом недоверия в отношении его повестки в области реформ». В то же время эксперты поясняют, что нацбанк Украины «сохранит свою независимость», так как это одно из условий успешного взаимодействия с МВФ. Организация ранее настояла «на неоднократном упоминании положения о независимости эмиссионного банка в новом соглашении о резервном кредите, которое было заключено 9 июня», говорится в материале.

Издание приводит в материале мнение эксперта по Украине Тимоти Эша , который считает, что отставка Смолия — это «большой риск для рыночно-финансовой стабилизации страны; кроме того, эта отставка ставит под сомнение реформу банковского сектора на Украине, направленную против таких людей, как Коломойский».

Немецкие журналисты выражают мнение, что глава НБУ ушел со своего поста из-за давления украинского олигарха Игоря Коломойского, которого считают близким знакомым президента страны. Сам же Смолий объяснил свой уход давлением со стороны действующей власти.

«Я в своем письме сказал, что в течение последнего года возле Национального банка [проходили] проплаченные митинги, на которых выступали сидящие здесь в зале народные депутаты, месяц блокирования моего дома, месяц блокирования домов моих заместителей — это системное годовое давление», — заявил он, выступая перед депутатами рады во время рассмотрения вопроса о его отставке.

Смолий добавил, что во время совещаний с парламентариями, с министрами страны неоднократно звучали призывы «залить экономику деньгами», отменить базовые принципы регулирования банковской системой.