Глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи заявил, что поступавшие ему от национальной разведки сообщения о «сговоре» России с членами афганского радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) не имели под собой достаточной доказательной базы. Такую позицию он озвучил американским СМИ, передает ТАСС.

«Дело о разведке не показалось мне убедительным, оно не имело достаточной доказательной базы для того, чтобы я мог инициировать его рассмотрение в судебном порядке», — пояснил генерал.

Он подчеркнул, что не получал сведений о влиянии Москвы на ситуацию в Афганистане.

Маккензи добавил, что, поскольку в последние годы талибы активно атаковали военных США, серия статей в The New York Times не изменила подход Пентагона к обеспечению безопасности своих сотрудников на афганской территории.

7 июля в Белом доме начали собственное расследование после публикации в СМИ информации о «сговоре» России.

The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. Газета назвала главным посредником в «сговоре» России с «Талибаном» афганского контрабандиста наркотических веществ Рахматулла Азизи. Трамп считает эту информацию недостоверной, ее также опровергли как талибы, так и в Москве.