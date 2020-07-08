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Американский генерал опроверг «сговор» России и талибов 

Lenta.ru и ещё 15 57 минут назад
Глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи заявил, что поступавшие ему от национальной разведки сообщения о «сговоре» России с членами афганского радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) не имели под собой достаточной доказательной базы. Такую позицию он озвучил американским СМИ, передает ТАСС.
«Дело о разведке не показалось мне убедительным, оно не имело достаточной доказательной базы для того, чтобы я мог инициировать его рассмотрение в судебном порядке», — пояснил генерал.
Он подчеркнул, что не получал сведений о влиянии Москвы на ситуацию в Афганистане.
Маккензи добавил, что, поскольку в последние годы талибы активно атаковали военных США, серия статей в The New York Times не изменила подход Пентагона к обеспечению безопасности своих сотрудников на афганской территории.
7 июля в Белом доме начали собственное расследование после публикации в СМИ информации о «сговоре» России.
The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. Газета назвала главным посредником в «сговоре» России с «Талибаном» афганского контрабандиста наркотических веществ Рахматулла Азизи. Трамп считает эту информацию недостоверной, ее также опровергли как талибы, так и в Москве.
«Талибан» образовался в 1994-м в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
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В мире , Видео , Кеннет Маккензи , Пентагон , Талибан , НАТО , ИТАР-ТАСС , New York Times , США
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