Убитый в австрийском Герасдорфе россиянин оказался выходцем из Чечни — в соответствии с программой защиты личности получил в Австрии имя Мартин Бек.

Как пишет ТАСС, об этом рассказал представитель прокуратуры города Корнойбург , которая занимается расследованием убийства гражданина РФ . Также отмечается, что первоначальное имя погибшего не оглашается, поскольку его родственники могут находиться под угрозой. Кроме того, убитый имел право на личную защиту в Австрии, но отказался от нее.

Убийство россиянина под Веной расследует австрийская контрразведка Ранее сообщалось, что власти Австрии арестовали еще одного мужчину, который подозревается в убийстве россиянина, попросившего здесь убежища. После проведенных допросов, следователи переквалифицировали статус мужчины, родившегося в Чечне, из свидетеля в подозреваемого. По официальной информации, в момент убийства он находился на месте преступления. Меру пресечения ему изберет суд. До этого СМИ сообщили о задержании первого подозреваемого — 47-летнего россиянина — в австрийском городе Линц. Там он оказался после убийства российского гражданина в городе Герасдорф 4 июля.