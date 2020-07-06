Израиль отложил аннексию Западного берега 

Израиль решил отложить аннексию Западного берега реки Иордан, в ближайшие дни операцию проводить не будут. Об этом рассказал глава израильского МИД Габи Ашкенази , его цитирует РИА Новости.

«Это не входит в повестку дня на сегодня или завтра. Не знаю, будет ли применен суверенитет, но могу сказать, что МИД готовит дипломатические оценки, а министерство обороны взвешивает риски в области безопасности», — отметил он.

По словам Ашкенази, он уже обсуждал эти планы с более чем 30 министрами иностранных дел, в основном из стран ЕС , среди которых многие выступили против аннексии. Глава МИД обещал «принять эту позицию во внимание».

26 июня сообщалось, что Израиль отказался от аннексии территорий Палестины в Иорданской долине, выбрав символический вариант захвата, о чем уведомил президента Палестины Махмуда Аббаса . Уточнялось, что страна намерена ограничиться аннексией двух-трех поселений на Западном берегу реки Иордан.

3 июня Израиль начал подготовку к операции по аннексии Западного берега реки Иордан. Нетаньяху говорил, что осуществление плана по «распространению суверенитета» на эти территории должно начаться 1 июля. По мнению премьера, еврейское государство сейчас впервые с момента основания в 1948 году имеет уникальную историческую возможность утвердить свой суверенитет над Иудеей и Самарией.