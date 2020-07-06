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Израиль отложил аннексию Западного берега 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Израиль отложил аннексию Западного берега
Фото: Raneen Sawafta / Reuters
Израиль решил отложить аннексию Западного берега реки Иордан, в ближайшие дни операцию проводить не будут. Об этом рассказал глава израильского МИД Габи Ашкенази, его цитирует РИА Новости.
«Это не входит в повестку дня на сегодня или завтра. Не знаю, будет ли применен суверенитет, но могу сказать, что МИД готовит дипломатические оценки, а министерство обороны взвешивает риски в области безопасности», — отметил он.
По словам Ашкенази, он уже обсуждал эти планы с более чем 30 министрами иностранных дел, в основном из стран ЕС, среди которых многие выступили против аннексии. Глава МИД обещал «принять эту позицию во внимание».
26 июня сообщалось, что Израиль отказался от аннексии территорий Палестины в Иорданской долине, выбрав символический вариант захвата, о чем уведомил президента Палестины Махмуда Аббаса. Уточнялось, что страна намерена ограничиться аннексией двух-трех поселений на Западном берегу реки Иордан.
3 июня Израиль начал подготовку к операции по аннексии Западного берега реки Иордан. Нетаньяху говорил, что осуществление плана по «распространению суверенитета» на эти территории должно начаться 1 июля. По мнению премьера, еврейское государство сейчас впервые с момента основания в 1948 году имеет уникальную историческую возможность утвердить свой суверенитет над Иудеей и Самарией.
После 1967 года в Иудее и Самарии на Западном берегу реки Иордан были основаны израильские поселения. Совбез ООН считает эти территории оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.
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Комментарии
В мире , Махмуд Аббас , Габи Ашкенази , Министерство обороны , МИД , ЕС , Совбез ООН , РИА Новости , Израиль
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