Глава минздрава Пакистана заразился коронавирусом 

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Министр здравоохранения Пакистана Зафар Мирза сообщил в понедельник, что заразился коронавирусом.

"У меня положительный тест на COVID-19. По совету врача я изолировался дома и принял все меры предосторожности. У меня легкие симптомы", — написал Мирза в Twitter.

Мирза не первый член кабмина Пакистана, заразившийся коронавирусом. В прошлую пятницу глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши сообщил о заражении коронавирусом и также сообщил, что его болезнь протекает в легкой форме.

Согласно последним данным, в Пакистане коронавирусом заразились более 231 тысячи человек, более 4,7 тысяч умерли.

Ранее коронавирус был выявлен у спикера Национального собрания Асада Кайсера, губернатора провинции Синд Имрана Исмаила, лидера Пакистанской народной парии Саида Гани и министра железных дорог Шейха Рашида, все они выздоровели.

Ряд политиков в Пакистане умерли после заражения коронавирусом, в том числе бывший губернатор Белуджистана Сайед Фазаль Ага и министр по населенным пунктам провинции Синд Гулам Муртаза Балух.

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