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В Южной Осетии не осталось зараженных коронавирусом 

РИА Новости и ещё 1 3 часа назад
В Южной Осетии не осталось зараженных коронавирусом
Фото: РИА Новости
В Южной Осетии больше нет заражённых коронавирусом, сообщила журналистам замглавы Юго-Осетпотребнадзора Анна Гаглоева.
"Из инфекционной больницы в Южной Осетии выписали последнего больного коронавирусом. В республике на данный момент нет инфицированных", — сказала она.
В Южной Осетии было зафиксировано 85 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели все.
Южная Осетия продлила ограничения на пересечение границы с Россией до 31 июля. Принятые меры не распространяются на граждан республики, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику. Также полностью закрыты пункты пропуска с Грузией. При этом 25 мая в республике начал работать общественный транспорт, открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , МИД , Южная Осетия
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