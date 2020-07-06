В Южной Осетии не осталось зараженных коронавирусом 

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Южной Осетии больше нет заражённых коронавирусом, сообщила журналистам замглавы Юго-Осетпотребнадзора Анна Гаглоева.

"Из инфекционной больницы в Южной Осетии выписали последнего больного коронавирусом. В республике на данный момент нет инфицированных", — сказала она.

В Южной Осетии было зафиксировано 85 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели все.

Южная Осетия продлила ограничения на пересечение границы с Россией до 31 июля. Принятые меры не распространяются на граждан республики, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику. Также полностью закрыты пункты пропуска с Грузией. При этом 25 мая в республике начал работать общественный транспорт, открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.