«Это они про нас?»: весь мир смеется над Великобританией

The Sunday Times (Великобритания) . Он приводит многочисленные примеры насмешек других стран над Великобританией из-за слишком легкомысленного отношения к коронавирусу. В числе этих стран — даже В глазах всего мира британцы превратились в нацию зараженных, безответственных и неуправляемых людей, сокрушается автор. Он приводит многочисленные примеры насмешек других стран над Великобританией из-за слишком легкомысленного отношения к коронавирусу. В числе этих стран — даже Китай

Наш «болтливый» премьер-министр и толпы загорающих британцев, пренебрегающих всеми мерами предосторожности, превратили нашу нацию в панчлайн.

Великобритания оказывается в весьма плачевном положении, когда эти обычно вежливые, снисходительные немцы начинают с наслаждением насмехаться над нами. Даже беглого взгляда на немецкие газеты достаточно для того, чтобы создалось впечатление, что мы, легковерные «Inselaffen» («островные обезьяны»), находимся под воздействием чар ловкого политикана. Борис Джонсон или «Grossmaul» («большой рот» или просто болтун), как они называют нашего премьер-министра, — вывел нас из Евросоюза , затем вынудил нас столкнуться с самой высокой смертностью от коронавируса в Европе, и «здравомыслие покинуло британскую политику».

И это были одни из самых приятных слов, написанных в адрес Великобритании Йенсом Петером Марквардтом (Jens-Peter Marquardt) из немецкой телерадиокомпании NDR. И с выводом Марквардта согласились многие по всему миру: Великобритания превратилась в нового «больного Европы» (европейское государство, переживающее политические трудности — прим. ред.).

В процессе чтения мировой прессы создается впечатление, будто вы смотрите один длинный эпизод программы Дерека Джеймсона (Derek Jameson) под названием «Do They Mean Us?» («Это они про нас?») — телевизионного шоу, в котором высмеивались новостные репортажи из далеких мест, где многие особенности британской жизни казались чем-то странным.

Возьмем, к примеру, Италию , которая заняла второе место в Европе по числу людей, умерших от covid-19. Новостные репортажи итальянцев о нашей злосчастной нации приводят в такой ужас, что Дэнни Бойлу (Danny Boyle) уже пора заняться получением прав на съемки фильма об этом — «Британия спустя 128 дней после Брексита».

Ежедневная итальянская газета Corriere della Sera сравнила ситуацию в Лондоне с сюжетом апокалиптического триллера, отметив, что Великобритания стала пленницей ошибочных решений, а британцы — невольными заложниками «в кошмаре, от которого невозможно проснуться».

Джорджо Гори (Giorgio Gori), мэр города Бергамо на севере Италии, пришел в такой ужас от ситуации с коронавирусом в нашей стране, что он организовал специальный рейс, чтобы вернуть двух своих дочерей, обучающихся в Великобритании, в родной город — который сильнее всего пострадал от коронавируса из всех городов Италии.

Однако Бойла, возможно, уже опередили. Режиссер Майкл Уинтерботтом (Michael Winterbottom) планирует превратить тяжелые испытания, с которыми столкнулись Джонсон и его приспешник Доминик Каммингс (Dominic Cummings), в телевизионную драму — эта новость, очевидно, привела французов в восторг. Газета Le Figaro уже попыталась поразмышлять на тему того, будет ли «порочность Доминика Каммингса» каким-то образом освещена в этом телепроекте.

Между тем испанцам не так весело. Привыкшие к тому, что загорелые британцы дерутся за лежаки на пляжах, они уже давно знают нас как нацию «балконщиков» — людей, которые, рискуя жизнью, прыгают в бассейны отелей прямо с балконов своих номеров. Когда были опубликованы фотографии толп людей, загорающих на пляже Борнмут, испанская пресса объявила о новом увлечении британцев: теперь они рискуют жизнью, осаждая пляжи на пике пандемии коронавируса.

Власти Магалуфа на Майорке в срочном порядке запустили кампанию для того, чтобы привлечь в этот район туристов из Германии вместо британцев, которых обычно здесь большинство.

Даже греки попросили нас не приезжать, оставив нас в своем черном списке как минимум до середины июля. Однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы удержать отца нашего премьер-министра Стэнли Джонсона (Stanley Johnson). На прошлой неделе его заметили на вершине горы в Пелионе — он сумел обойти запрет на въезд, приехав в Грецию через Болгарию. Когда греческая газета Ethnos назвала Бориса Джонсона «более опасным, чем сам коронавирус», ей, возможно, стоило также упомянуть отца нашего премьер-министра.

Поляки побежали из Великобритании толпами. Встревоженные родственники умоляли их вернуться на родину, прочитав сообщения о том, как британская Национальная служба здравоохранения трещит по швам.

«Однажды я воспользовался услугами Национальной системы здравоохранения, и это оказалось ужасным опытом», — сказал один неблагодарный поляк в интервью New York Times перед посадкой в самолет в лондонском аэропорту. Всего за пять дней более 12 тысяч поляков покинули Великобританию на репатриационных рейсах, которые польское правительство организовало специально для них. Их вполне можно простить за то, что им захотелось вернуться в безопасную страну, где от коронавируса умерло менее 1,5 тысячи человек.

Если вдруг вам покажется, что причиной такого внимания является нечто вроде обиды отвергнутого партнера, который начинает распространять грязные слухи после разрыва, обсуждения нашей беспечности ведутся и далеко за пределами Европы.

К примеру, в Южной Америке колумбийцы пребывают в ужасе от тех «мягких мер», которые приняло наше правительство, и они просто не верят своим глазам, глядя на то, как мы спокойны и расслаблены. Жизнерадостность Бориса Джонсона вызвала массу дискуссий на телевидении и радио, а его рукопожатия с пациентами больниц на пике пандемии уже стали известным примером того, чего делать не стоит. Одна колумбийская журналистка выразила свое искреннее недоумение в связи с тем, что жители Соединенного Королевства не носят маски.

Таким образом, нам не стоит удивляться появившимся в марте сообщениям о том, что китайские подростки, которых отправили на учебу в Соединенное Королевство, оказались в эпицентре коронавирусного ужаса и что в твиттере их родители умоляют их как можно скорее вернуться домой. Возможно, пандемия и началась в Китае, однако сообщения о наших неудачных попытках ввести карантинные меры — в том числе о переполненных поездах метро и вереницах автофургонов, направляющихся в Шотландию, — так сильно встревожили одного отца, что он отправил в Лондон частный самолет, чтобы вернуть свою дочь на родину, заплатив при этом миллион юаней.

Еще одной причиной для недоверия к британцам стали две женщины, которые вновь завезли коронавирус в страну, которая с ним справилась, — прилетев в Новую Зеландию из Лондона, а также группа британцев, которые нарушили правила социального дистанцирования, совершив тур по сингапурским барам в период карантина. После этого им запретили работать в этой стране.

В результате в глазах всего мира мы превратились в нацию зараженных, безответственных и неуправляемых людей. Это они про нас? Несомненно, про нас.