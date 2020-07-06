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Президент Украины Владимир Зеленский , который накануне в Одессе принял участие в параде украинских Военно-морских сил, заявил, что тех, кто не позволил морякам оставить Крым Украине, нельзя простить. Его заявление 5 июня транслировал Офис президента Украины в Facebook

«Мы, украинцы, никогда не простим тех, кто у нас аннексировал Крым. И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому», — сказал он.

В момент присоединения Крыма и.о. президента Украины был Александр Турчинов . Именно его неоднократно обвиняли в том, что он не дал команду украинской армии и военно-морскому флоту оказывать вооруженное сопротивление российским войскам.

Сам Турчинов заявлял, что якобы отдавал приказ стрелять, но военные в Крыму отказались его выполнить.