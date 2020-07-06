Актер из «Уйти красиво» умер от коронавируса в 41 год 

Бродвейская звезда, актер театра и кино Ник Кордеро скончался в США . Об этом сообщает TMZ.

Артист умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Ему был 41 год.

Кордеро был госпитализирован с подозрением на пневмонию, после чего у него нашли коронавирус. В больнице у артиста возник ряд осложнений из-за лечения, включая септический шок, инфекцию легких и потребовавшуюся ампутацию ноги.

Супруга Кордеро Аманда Клутс написала в Instagram, что артист боролся за жизнь в течение трех месяцев. «Я до сих пор не верю и страдаю. Мое сердце разбито, потому что я не могу представить жизни без него», — сказала она.

В Нью-Йорке Кордеро наиболее известен благодаря ролям в больших бродвейских мьюзиклах. В 2014-м он был номинирован на премию «Тони» за роль в постановке «Пули над Бродвеем». Он также снялся в фильмах «Уйти красиво» и «Внутри игры» и сериалах «Голубая кровь», «Закон и порядок: Специальный корпус» и «Близкие друзья».